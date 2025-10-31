Bằng chứng chấn động: Cầu thủ nhập tịch Malaysia không có gốc gác Malaysia

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bóng đá Malaysia đang đối mặt cơn địa chấn sau khi truyền thông Argentina công bố tài liệu bác bỏ hoàn toàn tuyên bố về gốc gác Malaysia của Facundo Garces, một trong bảy cầu thủ bị FIFA xử phạt vì gian lận nhập tịch.

1-7275.jpg

Kênh Capital de Noticias (Argentina) vừa cung cấp tài liệu phủ nhận hoàn toàn tuyên bố của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rằng trung vệ Facundo Garces có ông nội mang quốc tịch Malaysia - cơ sở để cầu thủ này được nhập tịch và khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, Capital de Noticias công bố bản sao giấy khai sinh gốc của ông Carlos Rogelio Fernandez (ông nội cầu thủ Facundo Garces )- tài liệu đã được chính các điều tra viên FIFA thu thập trong quá trình làm rõ nghi án.

Tài liệu cho thấy ông Fernandez sinh ngày 29/5/1930 tại Santa Fe (Argentina), thay vì tại Penang (Malaysia) như FAM đã khai báo.

Mẹ của ông Fernandez, bà Sebastiana Justa Fernandez, mang quốc tịch Argentina, đăng ký khai sinh cho con tại phường Villa Maria Selva, tỉnh Santa Fe. Giấy tờ có chứng nhận của Cục Hộ tịch tỉnh Santa Fe.

Ngoài ra, nhân chứng ký tên trong giấy khai sinh, ông Cipriano Garces, chồng bà Sebastiana, được xác nhận là thương nhân gốc Tây Ban Nha, chứ không phải người Malaysia.

screen-shot-2025-10-31-at-152553.png

“Những tài liệu FIFA thu thập được cho thấy Facundo Garces có gốc gác tại Argentina, hoàn toàn trái ngược với thông tin mà FAM cung cấp", Capital de Noticias nhấn mạnh.

Theo báo cáo chi tiết công bố ngày 6/10, FIFA đã kết tội FAM làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero.

Trong đó, Garces và Machuca, đều gốc Argentina, bị phát hiện sử dụng giấy khai sinh bị chỉnh sửa. FIFA khẳng định giấy tờ FAM nộp lên có dấu hiệu can thiệp, ghi sai nơi sinh và nguồn gốc của ông nội Garces để hợp thức hóa điều kiện nhập tịch.

Capital de Noticias khẳng định: “Đây là bằng chứng xác thực chứng minh hành vi gian lận. Hồ sơ do phía Malaysia cung cấp đã bị làm giả". Dù Liên đoàn Malaysia vẫn khẳng định “đang kháng cáo quyết định của FIFA”, nhưng với loạt bằng chứng không thể chối cãi, cơ hội lật ngược tình thế của FAM gần như bằng không.

Trọng Đạt
