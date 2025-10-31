Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Mbappe nhận giải Chiếc giày Vàng châu Âu

Thanh Hải
TPO - Vào lúc 1h30 chiều thứ Sáu (giờ Tây Ban Nha), lễ trao giải Chiếc giày vàng 2024/25 cho Kylian Mbappe đã diễn ra tại sân vận động Santiago Bernabeu của Real.

Kết thúc mùa giải 2024/25, Kylian Mbappe đã vượt qua Lewandowski (Barca) và Ante Budimir để giành vị trí Vua phá lưới La Liga. Ngôi sao của Real ghi được 31 bàn thắng, nhiều hơn 27 bàn của tiền đạo người Ba Lan và 21 bàn của cầu thủ người Croatia.

Số bàn thắng này cũng đưa Mbappe tới giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu. Mặc dù Viktor Gyokeres của Sporting ghi tới 39 bàn nhưng hệ số của La Liga là 2 (tương tự Premier League, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) trong khi hệ số giải Primeira Liga của Bồ Đào Nha chỉ là 1,5. Vì vậy Mbappe có 62 điểm còn Gyokeres là 68,5.

Đây là lần đầu tiên Mbappe giành giải thưởng này, mặc dù con số 31 bàn không phải quá ấn tượng so với những người giành Chiếc giày Vàng trước đây. Hai mùa trước Harry Kane và Erling Haaland sở hữu 36 bàn, hoặc trước đó nữa, Robert Lewandowski cán đích với 35 và 41 bàn.

Tuy nhiên Mbappe vẫn có quyền tự hào với giải thưởng. Ngôi sao của Real ghi bàn vào lưới 17/19 đối thủ đã gặp tại La Liga, được ghi trong 21 trận khác nhau với 17 trận sân nhà và 14 trận sân khách. Kỹ năng ghi bàn của Mbappe cũng rất đa dạng, với 27 bàn bằng chân phải, 4 bàn chân trái, 5 bàn từ ngoài vòng cấm, 26 bàn trong khu cấm địa và 7 bàn từ chấm phạt đền.

Tính ở mọi đấu trường, cầu thủ người Pháp sở hữu 44 bàn thắng, nhiều hơn mọi cầu thủ trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, bao gồm Lewandowski (42) và Kane (41). Thành tích này khiến Mbappe vượt mặt số bàn thắng của nhiều huyền thoại Real trong mùa ra mắt, như 37 bàn của Zamorano (92/93), 33 bàn của Cristiano Ronaldo (09/10) và 33 bàn của Van Nistelrooy (06/07).

Bước sang mùa này, Mbappe vẫn tiếp tục phong độ hủy diệt khi ghi được 16 bàn chỉ sau 13 trận trên mọi đấu trường (11 bàn tại La Liga). Kể từ khi khoác áo Real, anh không ngừng ghi bàn và đã có 60 bàn, 7 kiến tạo sau 72 trận.

Thanh Hải
