Khóa tập huấn bắn súng 2025: Chuẩn hóa lực lượng, tăng cường an toàn, sẵn sàng cho SEA Games 33

TPO - Ngày18/11, tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Quốc gia, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, Cục C06 Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Khóa tập huấn về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Lớp bồi dưỡng chuyên môn dành cho huấn luyện viên, vận động viên và nhân viên chuyên môn năm 2025.

Khoá tập huấn diễn ra từ ngày 17 đến 22/11, với sự tham gia của 280 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên môn bắn súng của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Liên đoàn Bắn súng TP Hồ Chí Minh, bộ môn bắn súng các đơn vị, ngành, địa phương, các Trường Đại học Thể dục thể thao, các Trung tâm Thể dục thể thao quốc gia, các câu lạc bộ, trung tâm bắn súng thể thao trên cả nước.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng PGS, TS Nguyễn Thiện Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cho biết: “ Khoá tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sử dụng - quản lý - bảo quản vũ khí, trang thiết bị, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, thi đấu và công tác chuyên môn tại các đơn vị.

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam luôn xác định: "Con người, An toàn, Kỷ luật, Chuyên nghiệp" là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển giai đoạn hiện nay, hướng tới hội nhập quốc tế, đạt thành tích cao tại các đấu trường lớn như SEA Games, Asian Games và Olympic. Muốn làm được điều này, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ chuyên môn phải được đào tạo bài bản, cập nhật kiến thức mới thường xuyên”.

Khóa tập huấn, gồm 2 lớp: Lớp 1 (85 học viên) Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và tập huấn cho người hướng dẫn chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao về Luật Bắn súng Thế giới do Chuyên gia Bắn súng quốc tế và giảng viên của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam giảng dạy. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cấp Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện môn Bắn súng Thể thao.

Lớp 2 (195 học viên) tập huấn nâng cao trình độ nhận thức về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên bắn súng Việt Nam do Cục C06 Bộ Công an giảng dạy, cấp Giấy chứng nhận về sử dụng vũ khí thể thao và Giấy chứng chỉ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Đây là những kiến thức rất bổ ích đối với cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên bắn súng Việt nam để áp dụng vào thực tế công tác huấn luyện, đào tạo, tập huấn, thi đấu trong nước, quốc tế của VĐV, HLV. Nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm đối với Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm quản lý, sử dụng chặt chẽ vũ khí, các trang thiết bị theo đúng quy định của luật pháp, bảo đảm an ninh, an toàn trong công tác huấn luyện, thi đấu.

Khóa học lần này không chỉ mang tính đào tạo, cập nhật kiến thức, mà còn góp phần tạo hệ thống nhân lực chuẩn hóa, đủ điều kiện, đủ năng lực phục vụ cho sự phát triển bền vững - an toàn - đúng pháp luật của môn Bắn súng tại Việt Nam.

Kết thúc giải Khóa tập huấn chuyên môn kỹ thuật năm 2025, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và các địa phương sẽ cử đoàn vận động viên Đội tuyển Bắn súng quốc gia tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 20/11 đến 2/12 để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tháng 12/2025, Bắn súng Việt Nam sẽ tham dự các nội dung thi đấu súng ngắn, súng trường, đĩa bay Trap, Skeet và Compak Sporting ở Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 tổ chức tại Thái Lan.