HLV Kim Sang-sik tiết lộ Xuân Son sẽ ra sân ở trận gặp Lào, hy vọng tiền đạo 28 tuổi sẽ ghi bàn

TPO - Trước thềm trận đấu với đội tuyển Lào, HLV Kim Sang-sik cho biết Nguyễn Xuân Son sẵn sàng ra sân và ghi bàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau gần 1 năm vắng mặt vì chấn thương.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 19/11 trên sân New Laos National Stadium, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Trận đấu ngày mai là trận cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. Tôi nghĩ đây là một trận đấu quan trọng để kết thúc năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai và các cầu thủ cũng đang có phong độ tốt, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được một trận đấu hay với kết quả tốt".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, "điều quan trọng nhất trong trận đấu ngày mai là giành trọn 3 điểm". "Mặc dù còn một trận đấu nữa với Malaysia vào tháng 3 năm sau để giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027, nhưng chúng tôi cần chiến thắng trong trận đấu ngày mai để tạo động lực cho trận đó", ông nói.

Về sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Tôi rất vui mừng vì Xuân Son đã trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi cảm ơn tới gia đình cậu ấy, CLB Thép Xanh Nam Định và những người đã chăm sóc cậu ấy trong một thời gian dài. Chúng tôi có thêm một lựa chọn khi Xuân Son trở lại. Tôi hy vọng rằng ngày mai cậu ấy sẽ ghi bàn cho đội tuyển và ghi dấu ấn với tất cả mọi người".

Về quá trình chuẩn bị, HLV Kim Sang-sik nói rằng "điều kiện sân bãi của Lào không được hoàn hảo 100%". Tuy nhiên, ông cho biết các cầu thủ không gặp bất kỳ vấn đề nào và tất cả đã tập luyện rất tốt. "Đối với trận đấu ngày mai, chúng tôi đang tìm kiếm một chiến thắng và chúng tôi đã chuẩn bị tốt, đừng lo lắng về điều đó", ông nhấn mạnh.

