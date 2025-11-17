Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Hai Long thận trọng, cho biết Lào đã khác xưa

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước trận đấu với đội tuyển Lào, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã nhắc nhở đồng đội nên cẩn trọng bởi đối thủ đã có sự khác biệt so với lần chạm trán trước.

582520493-1167644178902827-3487491701899506584-n-4540.jpg

Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ gặp khó khăn trước Lào, và Nguyễn Hai Long luôn tỏ ra rất có duyên mỗi khi chạm trán đối thủ này. Còn nhớ ở trận mở màn ASEAN Cup 2024 trên đất Lào, cầu thủ của Hà Nội FC là người ghi bàn đầu tiên, mở ra chiến thắng 4-1. Trong trận thắng 5-0 ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027, Hai Long là một trong bốn cầu thủ có tên trên bảng tỷ số.

Mặc dù vậy, theo Hai Long, đội tuyển Việt Nam nên tiếp cận trận đấu với sự nghiêm túc và tập trung tối đa. "So với lần gặp nhau gần nhất, tuyển Việt Nam có những thay đổi và tôi chắc chắn Lào cũng vậy", cầu thủ 25 tuổi cho biết, "Chúng tôi đã có buổi họp để phân tích về đối thủ và Ban huấn luyện sẽ có những phương án chiến thuật cho cuộc đối đầu sắp tới".

Cũng theo tiền vệ Hai Long, tuyển Lào có lợi thế sân nhà và anh cùng đồng đội còn đối mặt với một trở ngại khác, chính là mặt sân. "Mặt sân ở đây không được tốt cho lắm. Nhưng dù sao chúng tôi phải cố gắng thích nghi và tập trung vào chuyên môn. Tôi nghĩ đấy đó là vấn đề, song không quá lo ngại", anh nói.

Cũng như các đồng đội, Hai Long rất vui khi Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau gần 1 năm chữa trị chấn thương, anh chia sẻ: "Xuân Son là cầu thủ rất tốt, và khi được chơi cùng anh ấy thì những vệ tinh xung quanh được học hỏi rất nhiều. Xuân Son trở lại giúp cho tuyển Việt Nam có thêm sức mạnh đáng kể".

Đội tuyển Việt Nam đã có hai buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của LĐBĐ Lào. Trong các buổi tập, HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện triển khai các nội dung chuyên môn cả về tấn công lẫn phòng ngự. Các cầu thủ cũng được chia đội hình để thi đấu đối kháng trên nửa sân nhằm tăng cường khả năng chuyển đổi trạng thái và độ chính xác trong phối hợp. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 19/11 tới.

Thanh Hải
