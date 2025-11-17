Kịch bản không tưởng xảy ra ở bảng đấu của tuyển Bồ Đào Nha

TPO - Một kịch bản không tưởng đã xuất hiện ở bảng F vòng loại World Cup 2026, nơi có sự xuất hiện của Hungary, CH Ireland, Bồ Đào Nha và Armenia. Đội thất thế CH Ireland đã ngược dòng giành chiến thắng khó tin trên sân của Hungary, qua đó lấy luôn tấm vé play-off từ tay đối thủ.

Trước khi bước vào loạt trận cuối cùng, Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng đấu với khoảng cách 2 điểm so với Hungary (10 so với 8). Đội tuyển của Szoboszlai duy trì khoảng cách 1 điểm so với đội xếp thứ 3 là CH Ireland.

Điều đó có nghĩa rằng chỉ cần thắng là Seleccao chắc chắn giành vé tham dự vòng chung kết trong khi Hungary và CH Ireland sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 2. Hungary chỉ cần hoà trong khi CH Ireland buộc phải thắng trên sân của đối thủ.

Trong thế bất lợi, CH Ireland đã nhận bàn thua ở phút 15. Dù họ gỡ hòa nhưng đội tuyển này lại bị dẫn bàn ở phút 37. Với lợi thế sân nhà, lực lượng nhỉnh hơn và tâm lý thoải mái, Hungary đã duy trì lợi thế 2-1 trong gần 1 tiếng đồng hồ còn lại.

Nhưng những phút cuối cùng đã xuất hiện điều khó tin. Phút 80, vẫn là Parrott lên tiếng. Tiền đạo này đón đường chuyền từ Azaz rồi dứt điểm gỡ hòa 2 đều cho CH Ireland. Hoà 2-2, Hungary vẫn nắm trong tay tấm vé nhưng họ bị đối thủ dồn ép.

Thủ môn Hungary bất lực nhìn bóng bay vào lưới

Và tới phút bù giờ cuối cùng, điều không tưởng đã xảy ra. Thủ môn CH Ireland phất bóng từ giữa sân, Scales nỗ lực đưa bóng vào trong. Parrott đã tận dụng sự chậm chạp của hậu vệ và thủ môn Hungary để chích mũi giày đưa bóng vào lưới.

Tiền đạo này hoàn tất cú hat-trick. Anh sở hữu tất cả 5 bàn thắng của đội nhà trong 2 lần ra sân vừa qua, gồm 2 trước Bồ Đào Nha và 3 trước Hungary. Quan trọng hơn, bàn thắng vừa qua giúp CH Ireland làm nên một kịch bản phi thường. Từ chỗ gần như chắc chắn bị loại, họ đã thắng ngược dòng Hungary để lấy vị trí thứ 2 của đối thủ, qua đó tiến vào vòng sơ loại.

Các cầu thủ chủ nhà đã khóc hết nước mắt khi trận đấu kết thúc trong khi toàn đội CH Ireland ôm nhau reo hò. Đội tuyển này khởi đầu khá tệ nhưng giai đoạn tăng tốc ở cuối giúp họ hoàn thành mục tiêu đứng thứ 2 bảng F.

Vào tháng 3 năm sau, đội tuyển CH Ireland sẽ bước vào giai đoạn play-off. Có tổng cộng 16 đội bóng tranh 4 tấm vé vớt để cùng 12 đội tuyển đứng nhất các bảng đại diện cho châu Âu tham dự vòng chung kết.