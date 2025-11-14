Ronaldo đối diện án phạt cực nặng cho tấm thẻ đỏ

TPO - Trong trường hợp xấu nhất, Cristiano Ronaldo có thể bị treo giò đến 3 trận và bỏ lỡ một phần của World Cup 2026 (nếu tuyển Bồ Đào Nha vượt qua vòng loại).

Ronaldo bị đuổi khỏi sân ở trận Bồ Đào Nha thua Ireland 0-2 vào rạng sáng 14/11 (giờ Hà Nội). Đây là tình huống CR7 va chạm với Dara O'Shea. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo. Nhưng vì áp lực từ cầu thủ Ireland, trọng tài xem lại VAR và ra quyết định truất quyền thi đấu siêu sao người Bồ Đào Nha.

Theo Independent và The Times, hành vi của Ronaldo nhiều khả năng được xem xét cho 2 trường hợp trong Điều 14 Bộ luật FIFA. Đầu tiên là "serious foul play" - phạm lỗi nghiêm trọng, được xác định cho các tình huống chơi bóng thô bạo, gây chấn thương hoặc nguy hiểm cho đối thủ, có thể bị treo giò 2 trận.

Tiếp theo là "violent conduct" - phạm lỗi có hành vi bạo lực, cố ý tấn công đối thủ, gồm các tình huống cụ thể như thúc chỏ, đá, cắn người, đánh người. Với lỗi này, cầu thủ có thể bị treo giò lên tới 3 trận. Khi kịch bản tồi tệ này xảy ra với Ronaldo, siêu sao của Al Nassr có thể bị kéo dài án treo giò đến tận 2 trận vòng bảng World Cup 2026, trong trường hợp Bồ Đào Nha đi tiếp.

Ronaldo chế giễu đối thủ khi rời sân.

Sau 226 trận khoác áo đội tuyển, Ronaldo có lần đầu tiên bị đuổi khỏi sân. Cựu sao MU tiếp tục thu hút chú ý với hành động vỗ tay và bĩu môi, được cho là nhắm tới CĐV và cầu thủ Ireland, đồng thời lời qua tiếng lại với HLV tuyển Ireland. Ronaldo phải hứng nhiều chỉ trích về tình huống phi thể thao và thái độ trong lúc rời sân.

Trang A Bola chỉ trích Ronaldo, gọi đó là pha bóng xấu hổ. "Ronaldo nên biết xấu hổ vì những gì mình đã làm", chuyên trang thể thao hàng đầu ở Bồ Đào Nha viết. A Bola tiếp tục chỉ trích Ronaldo, nói thủ quân tuyển Bồ Đào Nha cố đẩy trách nhiệm sang người khác bằng những hành động khi rời sân.

Goal nhận định Ronaldo đã hoàn toàn mất kiểm soát khi nhận thẻ đỏ. Loạt hành động sau đó của CR7 không nên xảy ra với một cầu thủ lớn. Ở Italia, trang Gazzetta dello Sport bình luận: "Ronaldo hoàn toàn mất kiểm soát".

Tấm thẻ đỏ của Ronaldo đã kéo theo nhiều rắc rối cho tuyển Bồ Đào Nha. Trước tiên, Selecao châu Âu thất thủ 0-2 trên sân khách, qua đó không thể sớm giành vé dự World Cup 2026 trước một vòng đấu. Sau 6 trận, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu với 10 điểm, tạo cách biệt 2 điểm với Hungary.

Bồ Đào Nha sẽ phải dốc toàn lực cho cuối gặp Armenia. Để tự quyết số phận của mình ở bảng đấu, Selecao châu Âu cần thắng Armenia. Nếu thua Armenia, Bồ Đào Nha đối diện nguy cơ lớn rơi xuống vị trí đá trận play-off tranh vé vớt dự World Cup 2026.