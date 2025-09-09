Nhận định vòng loại World Cup Hungary vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 10/9: Duy trì mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Hungary vs Bồ Đào Nha, bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, lúc 01h45 ngày 10/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hungary có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình, hứa hẹn sẽ tạo nên một trận đấu kịch tính. Tuy nhiên, với sức mạnh tấn công vượt trội, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ ra về với trọn vẹn 3 điểm.

Nhận định trước trận đấu

Bồ Đào Nha sẽ hành quân đến sân Hungary với mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Ở lượt trận mở màn, đoàn quân của HLV Roberto Martinez đã có khởi đầu hoàn hảo khi vùi dập Armenia 5-0 để vươn lên ngôi đầu bảng F. Ngược lại, Hungary đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi bị Cộng hòa Ireland cầm hòa 2-2, dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút thi đấu.

Hungary từng có quá khứ huy hoàng với 2 lần giành ngôi á quân World Cup (1938, 1954) và 2 lần vào tới tứ kết (1962, 1966). Thế nhưng, đã gần 40 năm trôi qua, họ chưa một lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ Mexico 1986. Vòng loại lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong ba kỳ EURO gần nhất, Hungary đều giành quyền tham dự nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét, và việc cạnh tranh trực tiếp với Bồ Đào Nha ở bảng F chắc chắn là thử thách rất lớn.

Trong khi đó, Selecao châu Âu đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Trước Armenia, Joao Felix và Cristiano Ronaldo cùng lập cú đúp, còn Joao Cancelo ghi bàn ấn định chiến thắng.

Ronaldo, người đã cán mốc 140 bàn thắng quốc tế, vẫn là niềm cảm hứng bất tận của đội bóng áo bã trầu. Dù không được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup, Bồ Đào Nha với dàn sao trải đều ở cả ba tuyến vẫn đủ sức tiến xa.

Nhà vô địch EURO 2016 cũng vừa bổ sung vào bảng vàng thành tích chức vô địch Nations League hồi đầu năm, và hiện đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Một chiến thắng trước Hungary sẽ giúp thầy trò HLV Martinez củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, đồng thời khẳng định tham vọng hướng tới kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Phong độ của hai đội đang có sự khác biệt rõ rệt. Hungary chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, trong khi Bồ Đào Nha thắng tới 3 trong 6 trận vừa qua (tính trong 90 phút thi đấu chính thức).

Xét về lịch sử đối đầu, ưu thế hoàn toàn nghiêng về Bồ Đào Nha với 10 chiến thắng và 4 trận hòa sau 14 lần chạm trán kể từ lần đầu vào tháng 12/1926. Ở cuộc gặp gần nhất vào tháng 6/2021, “Selecao” dễ dàng đánh bại Hungary với tỷ số 3-0.

Thông tin lực lượng

Hungary vắng Roland Sallai do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong hiệp hai trận gặp Ireland. Barna Toth nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính thay thế.

Dominik Szoboszlai đang có khởi đầu mùa giải tuyệt vời trong màu áo Liverpool và sẽ tiếp tục là nhạc trưởng tuyến giữa của Hungary khi đối đầu tuyển Bồ Đào Nha.

Về phía đội khách, HLV Martinez nhiều khả năng chỉ thay đổi một vị trí so với trận gặp Armenia, với Bernardo Silva trở lại đội hình xuất phát, thế chỗ Pedro Neto.

Cristiano Ronaldo đã nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển lên con số kỷ lục 140 bàn sau cú đúp vào lưới Armenia. Ở tuổi 40, anh vẫn sẽ là mũi nhọn trên hàng công của Bồ Đào Nha trong trận gặp Hungary.

Đội hình dự kiến Hungary: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Styles; Bolla, A. Toth, Szoboszlai, B. Toth; Varga Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Felix

Dự đoán tỷ số: Hungary 1-2 Bồ Đào Nha