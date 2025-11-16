Nhận định Bồ Đào Nha vs Armenia, 21h00 ngày 16/11: Đứng dậy sau cú ngã

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Armenia, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bồ Đào Nha vừa vấp ngã khi thua CH Ireland 0-2. Họ cần một thắng lợi bùng nổ để lấy lại vị thế và quan trọng là lấy vé dự VCK.

Nhận định trước trận đấu Bồ Đào Nha vs Armenia

Trong trận Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 vừa qua, Cristiano Ronaldo đã mắc sai lầm tai hại. Ở một tình huống tranh chấp trong vòng cấm, Ronaldo vung tay huých mạnh vào Dara O'Shea. Hiểu được tình hình, hậu vệ CH Ireland đã ngã xuống đất và lăn lộn tỏ ra đau đớn. Sau đó, VAR vào cuộc và tặng siêu sao Bồ Đào Nha tấm thẻ đỏ.

Đây là thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp đội tuyển quốc gia lẫy lừng của Ronaldo. Sau 226 lần ra sân anh mới dính thẻ đỏ. Và nó góp phần khiến Bồ Đào Nha cạn hy vọng ghi bàn vào lưới CH Ireland khi họ vừa bị dẫn bàn vừa mất người. Thực tế là trong thời gian còn lại, Bồ Đào Nha đã bất lực trước hàng thủ được tổ chức tốt của CH Ireland. Họ nhận trận thua đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026.

Chưa dừng lại ở đó, trận thua này có thể khiến Ronaldo mất cơ hội tham dự ít nhất 1 trận ở VCK. Vì UEFA đang cân nhắc đưa ra án phạt bổ sung dành cho anh. Nếu có hình phạt bổ sung (treo giò từ 2-3 trận), anh sẽ phải nghỉ ít nhất 1 trận tại VCK vào năm sau.

Nhưng đó là vấn đề của cá nhân Ronaldo. Còn với Seleccao, họ vẫn phải xử lý vấn đề trước tiên là giành vé dự World Cup 2026. Đội bóng này sẽ gặp bb và rất thuận lợi cho Seleccao là đội khách đã mất hết cơ hội lọt vào VCK World Cup 2026, nên chuyến làm khách này chỉ mang tính thủ tục đối với họ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Armenia

Dù cú ngã vừa qua đã ảnh hưởng đến vị thế của Bồ Đào Nha nhưng đây vẫn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất bảng đấu, với trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Dĩ nhiên, Bồ Đào Nha cũng dẫn đầu về điểm số. Họ đang tạo ra khoảng cách 2 điểm so với phần còn lại nên chỉ cần hòa là có vé đi tiếp.

Có vẻ như Armenia vẫn chưa thực sự khao khát tham dự các giải đấu quốc tế danh giá nhất. Trong vòng loại hiện tại, đội bóng của HLV Egishe Melikyan chỉ giành được 1 chiến thắng sau 5 trận. 4/5 trận đấu đó, Armenia thậm chí còn không ghi được bàn thắng. Chiến thắng duy nhất của họ trong chiến dịch vòng loại này là trước Ireland, với tỷ số 2-1. Và đó cũng là chiến thắng đầu tiên của họ trong năm 2025.

Armenia đã để thua Hungary trên sân nhà (0-1). Dù thua cuộc, Armenia vẫn có một số cơ hội đáng lẽ đã có thể ghi bàn. Tuy nhiên, đội sở hữu hàng công tệ nhất (0,4 bàn mỗi trận) và hàng thủ kém hiệu quả nhất (trung bình thủng lưới 2 bàn mỗi trận) sẽ rất khó mơ mộng đêm nay, vì họ phải gặp một tập thể đang khát khao chiến thắng của Seleccao.