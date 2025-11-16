Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SHB Đà Nẵng vượt khó loại Sông Lam Nghệ An khỏi cúp Quốc gia

TPO - Được chơi trên sân nhà nhưng SLNA để SHB Đà Nẵng đánh bại với tỷ số 2-3, qua đó phải nói lời chia tay sớm cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26.

SHB Đà Nẵng bất ngờ loại Sông Lam Nghệ An khỏi cúp Quốc gia 2025/26 (ảnh Phi Hải)

Trên thực tế Sông Lam Nghệ An thường gặp khó mỗi lần đối đầu với SHB Đà Nẵng, một phần có vẻ như lối chơi kỵ "rơ" nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội bóng xứ Nghệ chỉ thắng được 1, hoà 2 và thua 2 trước đối thủ.

Trước lần chạm trán tại Vinh chiều nay, SHB Đà Nẵng đang trầy trật ở V.League khi đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 7 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn nhập trận tự tin và bất ngờ có bàn mở tỷ số sớm ngay phút ngay phút thứ 4 nhờ công Anh Tuấn.

Đến phút 27, một lần nữa lưới Sông Lam Nghệ An rung lên sau tình huống phối hợp giữa 2 ngoại binh David Boris và Makaric, kết thúc bằng pha lập công của Makaric. Tình thế càng khó khăn cho Sông Lam Nghệ An khi bước vào hiệp 2, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người vì Dale Moore nhận thẻ đỏ rời sân.

anh-chup-man-hinh-2025-11-16-luc-202228.png

Hy vọng lật ngược tình thế của Sông Lam Nghệ An được nhen lên với bàn thắng trên chấm 11m của Olaha ở phút 79. Tuy nhiên đến phút 88, hàng thủ đội chủ nhà tiếp tục chơi sơ hở tạo cơ hội cho SHB Đà Nẵng có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng phút cuối của Olaha không đủ giúp Sông Lam Nghệ An đảo ngược tình thế, và thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn chấp nhận thua chung cuộc 2-3, bị loại khỏi cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26.

Vĩnh Xuân
