Nhận định Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng, 18h00 ngày 9/11: Lạch Tray đi dễ khó về

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng, vòng 11 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 9/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Phải chơi trên sân của Hải Phòng đang có phong độ cao, SHB Đà Nẵng có ít hy vọng để tìm kiếm một chiến thắng.

1200x1200-2-3697.jpg

Nhận định trước trận Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng

Sau 10 vòng, SHB Đà Nẵng vẫn giậm chân ở vị trí cuối BXH. Trận gần nhất, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn thua Công An TPHCM 0-1 trên sân nhà. Trận thua Công An TPHCM chính là hồi chuông báo động cho đội bóng sông Hàn về việc phải nhanh chóng gượng dậy, hoặc là ngày càng lún sâu ở cuộc đua trụ hạng.

SHB Đà Nẵng hành quân đến sân Lạch Tray với hành trang là phong độ tệ hại và thành tích sân khách không có điểm sáng ở V.League mùa này. Đây chính là cơ hội để Hải Phòng, đội đang đứng thứ 4 trên BXH, lấy thêm 3 điểm và tiếp tục cuộc đua vào top 3 V.League 2025/26.

Lực lượng của Hải Phòng ở mùa giải này không có nhiều khác biệt so với các năm trước. Thế nhưng, bằng tài thao lược và khả năng xoay xở của HLV Chu Đình Nghiêm, bộ khung của Hải Phòng đang chơi kỷ luật, đoàn kết, định hình lối chơi rõ ràng, với điểm tựa nằm ở bộ đôi ngoại binh là Friday và Tague.

Tương quan lực lượng của Hải Phòng vẫn vượt trội SHB Đà Nẵng. Đội chủ nhà sẽ áp đặt thế trận chủ động để tìm bàn thắng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng sẽ chơi với đội hình gồm rất nhiều trụ cột đang xuống phong độ như Đặng Anh Tuấn và Phan Văn Long. HLV Lê Đức Tuấn cũng không có lựa chọn khả dĩ để xoay chuyển cục diện cho đội hình xuất phát.

Phong độ, thành tích đối đầu Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng

Hải Phòng thua Becamex TPHCM 1-2 ở vòng gần nhất. Đó là thất bại khiến đôi chân của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm trở lại mặt đất, sau khi họ có được chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Công An TPHCM, Hà Tĩnh và HAGL. Với tình cảnh hiện tại, được tiếp đón SHB Đà Nẵng là cơ hội không thể tốt hơn để Hải Phòng tìm lại cảm giác chiến thắng.

SHB Đà Nẵng thì chật vật để tìm chiến thắng thứ 2 ở mùa này. Trước khi bị Công An TPHCM hạ trên sân nhà, SHB Đà Nẵng hòa SLNA, hòa Nam Định, thua Thể Công Viettel và thua Hà Nội trong chuỗi 4 trận gần đây. Sau một kỳ chuyển nhượng hoạt động khá tích cực để thay máu đội hình, sức mạnh của SHB Đà Nẵng cũng không cải thiện quá nhiều.

Thông tin lực lượng Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng tiếp tục đau đầu trong việc thay thế thủ môn Bùi Tiến Dũng đã dính chấn thương dài hạn. Phần còn lại của 2 CLB đều sẵn sàng cho trận này.

Đội hình dự kiến:

Hải Phòng: Đình Triệu, Trung Hiếu, Tiến Dụng, Nhật Minh, Việt Hưng, Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Hữu Nam, Tiến Dũng, Tague, Friday.

SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Đức Anh, Hồng Phúc, Phi Hoàng, Anh Tuấn, Emerson, Đình Duy, Minh Quang, Henen.

Dự đoán tỷ số: Hải Phòng 1-0 SHB Đà Nẵng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

