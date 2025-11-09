Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Rayo Vallecano vs Real Madrid, 22h15 ngày 9/11: Vượt qua thử thách

TPO - Nhận định bóng đá Rayo Vallecano vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đánh bại đối thủ khó chơi Rayo Vallecano sẽ giúp Real Madrid cho đại kình địch Barcelona "hít khói" trên bảng xếp hạng.

cf75c9cd-8332-434f-b38a-99ed9a4df31d.jpg
Rayo Vallencano thường làm khó Real Madrid trong trận đấu trên sân nhà.

Nhận định trước trận đấu Rayo Vallecano vs Real Madrid

Dưới thời Inigo Perez, Rayo Vallecano cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Sau 11 vòng đấu đầu tiên của La Liga 2025/26, họ giành được 14 điểm, kém nhóm dự cúp châu Âu 4 điểm. Tuy nhiên, phong độ sân nhà của Rayo vẫn là dấu hỏi lớn: chỉ 1 chiến thắng sau 4 trận tại Vallecas, trong khi họ sắp phải tiếp đón một Real Madrid toàn thắng 4 trận sân khách gần nhất.

Về phía đội khách, Real Madrid bước vào vòng đấu này trong bối cảnh vừa nhận thất bại thứ hai của mùa giải, khi thua 0-1 trước Liverpool ở Champions League. Tuy nhiên, tại La Liga, họ vẫn là thế lực thống trị với 30 điểm sau 11 vòng (10 thắng, 1 thua), hơn ĐKVĐ Barca 5 điểm. Nếu giành trọn 3 điểm ở Vallecas, thầy trò Xabi Alonso có thể nới rộng khoảng cách lên 8 điểm, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch khi Barca có chuyến làm khách đầy gian nan trước Celta Vigo.

Dù đang có phong độ cao, Real Madrid vẫn phải cẩn trọng bởi Rayo Vallecano thường chơi rất hay trước Los Blancos mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Dẫu vậy, với đẳng cấp vượt trội cùng chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại La Liga trước Villarreal, Getafe, Barca và Valencia, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Đội bóng của HLV Xabi Alonso vẫn đang làm rất tốt khi luôn dễ dàng giải quyết các đối thủ chiếu dưới. Đẳng cấp của siêu sao Kylian Mbappe sẽ là điểm tựa vững vàng cho đội bóng thành Madrid trong trận đấu này. Chân sút người Pháp dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga với 13 bàn thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Rayo Vallecano vs Real Madrid

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. Rayo chỉ thắng được 7/46 lần chạm trán Real Madrid trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, họ không hề dễ bị bắt nạt trong các cuộc đụng độ gần đây, 3/4 trận đối đầu gần nhất tại La Liga kết thúc với tỷ số hòa, trong đó có màn rượt đuổi bàn thắng nghẹt thở 3-3 ở mùa trước. Ở lần tái đấu hồi tháng 3 năm nay, Real Madrid thắng sát nút 2-1, song họ chỉ có được 2 chiến thắng trong 6 lần gặp gần nhất, con số cho thấy Vallecano đủ sức gây khó dễ cho “Kền kền trắng”.

Real Madrid thắng 13/15 trận đấu trên mọi đấu trường ở mùa này và nhận 2 thất bại. Nhưng đó là 2 trận thua trước Liverpool và Atletico Madrid, đều là hai đội bóng rất mạnh.

Rayo Vallecano thắng 4/11 vòng đấu tại La Liga và đang đứng nửa dưới bảng xếp hạng.

Thông tin lực lượng Rayo Vallecano vs Real Madrid

Rayo Vallecano thiếu Diego Mendez và Abdul Mumin.

Real Madrid không có sự phục vụ của Alaba, Carvajal, Rudiger, Tchouameni và Mastantuono vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Rayo Vallecano vs Real Madrid

Rayo Vallecano: Batalla; Pacha, Ciss, Lejeune, Balliu; Gumbau, Diaz, Trejo; Garcia, Palazon, De Frutos.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Camavinga, Ceballos; Bellingham; Vinicius Jr, Mbappe.

Dự đoán tỷ số Rayo Vallecano 1-2 Real Madrid

Khanh Kiều
