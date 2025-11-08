Sau khi bỏ ra cả tỷ bảng, bóng đá Anh lại đi tụt lùi

TPO - Xét trên khía cạnh chiến thuật, nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại trước xu hướng đi ngược thời gian của bóng đá Anh. Sau một khoảng thời gian theo đuổi thứ bóng đá tinh tế và hiện đại, các CLB xứ sương mù lại quay trở về thời kỳ xưa cũ, với phong cách trực diện, bóng dài và bóng chết.

Khi Man City và Liverpool gặp nhau cuối tuần này, cựu hậu vệ Jamie Carragher nói rằng đây là hai đội đã tạo nên trận đấu có chất lượng cao nhất từ ​​trước đến nay ở Premier League. Đó là trận đấu vào tháng 1/2019 tại Etihad, với kết quả 2-1 nghiêng về Man City của Pep Guardiola, trước một Liverpool xuất sắc không kém của Jurgen Klopp.

"Xét trên khía cạnh bóng đá thuần túy, cuộc đối đầu này chính là màn trình diễn đỉnh cao giữa hai đội bóng, hai HLV hàng đầu, với một bên là đội xuất sắc nhất thế giới khi có bóng, và một bên là đội xuất sắc nhất thế giới khi không bóng. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất hai đội bóng hay nhất hành tinh cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh", Carragher viết trên Telegraph.

Cũng theo cựu hậu vệ từng chơi 508 trận ở Ngoại hạng Anh, thời điểm đó, xứ sương mù đạt đến một chuẩn mực mới về chiến thuật bóng đá, với rất nhiều phát kiến tinh tế về vị trí, vai trò cầu thủ trên sân. Để rồi nhìn vào thực tại, thay vì tiếp tục phát huy, tìm kiếm những phương thức mới để thúc đẩy lối chơi, các HLV lại đẩy bóng đá Anh tới giai đoạn thoái trào và lùi sâu về thời kỳ "tiền Pep Guardiola".

Klopp và Pep đã tạo nên những cuộc đấu trí tuyệt vời, với đỉnh cao là trận đấu năm 2019.

Làm một phép so sánh, khi Liverpool gặp Arsenal (tức đội vô địch và á quân mùa trước) hồi tháng 8 vừa rồi, các học trò của Arne Slot và Mikel Arteta đã thực hiện 671 đường chuyền, kém xa con số 929 đường chuyền giữa Liverpool và Man City năm 2019. Hoặc, sau 10 vòng đấu, trung bình thời gian bóng lăn trên sân ít hơn 10 phút so với trận đấu trên sân Etihad 6 năm trước.

Việc các đội bóng chuộng những đường bóng dài và khai thác tình huống cố định như vũ khí chính để kết liễu đối thủ cũng rất bất thường. Các HLV chuyên về tình huống cố định trở nên phổ biến trong đội ngũ huấn luyện, nhằm tối đa hóa cơ hội ghi bàn. Hiện Arsenal, với HLV đá phạt Nicolas Jover, đang dẫn đầu xu hướng với hơn 50% số pha lập công đến từ bóng chết.

Cùng với đó là những quả ném biên xa, điều gây ra sự gián đoạn dài, khiến Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) phải cân nhắc thay đổi luật nhằm thúc đẩy tiến độ trận đấu. Mùa giải này, các đội bóng Ngoại hạng Anh đã thực hiện 404 quả ném biên xa, tăng trung bình 4 quả mỗi trận so với 1,5 quả mùa trước.

Các CLB không còn theo đuổi lối chơi hiện đại nhưng phức tạp mà Man City và Liverpool từng chơi.

Khi một số thống kê tăng lên, đương nhiên một số khác sẽ giảm. Ví dụ, trong bối cảnh các đội chơi bóng dài nhiều hơn, tấn công trực diện hơn, số pha rê dắt bóng mùa này chưa bằng 2/3 so với cùng kỳ mùa giải 2019/20 (công bằng mà nói, tỷ lệ này đã tăng so với mùa giải trước). Các nhà thống kê chỉ ra rằng, rê bóng là chỉ số ổn định nhất so với các chỉ số khác. Nhưng bây giờ, nó đã đạt đến một mức thấp mới.

Chính vì các đội bóng trở nên thụ động và ít sáng tạo hơn, nếu không tạo ra được cơ hội từ các pha ném biên và bóng chết, họ thường không tạo ra được nhiều cơ hội với tình huống mở (hay còn gọi là bóng sống). Trong 42% màn trình diễn trung bình của một đội mùa này, họ không tạo ra nổi 1,0 bàn thắng kỳ vọng, tăng so với 34% của mùa trước và 30% của mùa trước nữa.

"Kiểu bóng đá này không mới, nhiều đội đã từng làm rồi", Pep Guardiola nói vào tuần trước, nhắc nhở về phong cách bóng đá của những năm 2000, hoặc thậm chí là những năm 1990, "Tôi nhớ rất lâu trước đây khi Sean Dyche còn dẫn dắt Burnley, họ tạo nên mối đe dọa đáng kinh ngạc trong các pha bóng dài và bóng hai. Hoặc Sam Allardyce, hay Stoke City thời tôi còn chưa đến Anh".

Arsenal trở thành CLB dẫn đầu xu hướng tối ưu hóa các pha bóng chết.

Chứng kiến sự tiến hóa ngược này, Carragher không khỏi cảm thán, rằng tại sao các CLB Premier League đổ cả tỷ bảng vào chuyển nhượng để mang về những cầu thủ hàng đầu, cũng như nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, nhưng cuối cùng lại chơi thứ bóng đá đơn điệu và nhàm chán này?

Sau tất cả, Carragher nhận định trận đấu giữa Man City và Liverpool, giữa Guardiola và Slot vào Chủ nhật là cuộc chiến giữa hai người hiếm hoi theo chủ nghĩa lý tưởng của Ngoại hạng Anh.

Vì đang trong giai đoạn chuyển giao, cuộc chạm trán giữa họ khó đạt đến đẳng cấp như trận đấu cách đây 6 năm. Thế nhưng ít nhất nó sẽ mang lại bầu không khí sôi động khi bóng không ngừng lăn, tạo nên các diễn biến liên tục cùng nhiều khoảnh khắc bùng nổ mà không cần đợi đến khi bóng chết.