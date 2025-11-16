Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U22 Việt Nam có cần vô địch Panda Cup 2025 bằng mọi giá?

Vĩnh Xuân
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đánh giá cao sự thể hiện của các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam đồng thời cho biết thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không chịu áp lực nào trước trận đấu cuối với U22 Hàn Quốc.

anh-chup-man-hinh-2025-11-16-luc-175259.png
Panda Cup 2025 chỉ là bước đệm cho U22 Việt Nam hướng đến cuộc đua ở SEA Games 33

Cục diện giải đấu giao hữu quốc tế đang diễn ra tại Trung Quốc trở nên gay cấn khi đội chủ nhà bất ngờ thắng U22 Hàn Quốc 2-0. U22 Trung Quốc trước đó đã để thua U22 Việt Nam 0-1 ở lượt trận ra quân. Diễn biến khiến cả 4 đội bóng hiện đang cùng được 3 điểm và đều có cơ hội vô địch.

Ở. lượt trận cuối, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Hàn Quốc, đối thủ được xác định trên tầm về chuyên môn. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dù vậy cho biết, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không chịu sức ép nào về thành tích.

anh-chup-man-hinh-2025-10-19-luc-134127.png

“Thắng thì dĩ nhiên sẽ vui hơn nhưng thành tích không phải mục tiêu khi chúng ta tham dự giải đấu. Điều quan trọng là cách các cầu thủ thể hiện cũng như cơ hội để U22 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho SEA Games 33. Bên cạnh đó họ cần duy trì sức khoẻ và thể lực tốt, tránh xảy ra chấn thương không đáng có. Thông qua giải đấu, HLV Kim Sang-sik cũng sẽ đánh giá kỹ hơn lực lượng, xây dựng đội hình và có phương án chiến thuật hợp lý”-lãnh đạo VFF trên cho biết. Ông cũng đánh giá U22 Việt Nam ở cả 2 trận đấu với Trung Quốc và Uzbekistan đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm, có sự tiến bộ về mặt chuyên môn. Vị này cho biết:

“Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục tập trung, nỗ lực hơn trong giai đoạn còn lại. Để có thành tựu, các cầu thủ cần thực sự chuyên nghiệp. Thắng hay thua đều cần rút ra bài học để có thể hoàn thiện hơn”.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 18/11. Kết thúc giải đấu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ về nước, nghỉ ngơi trước khi có thêm đợt tập huấn ngày ngắn tại Bà Rịa-Vũng Tàu rồi lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33.

Vĩnh Xuân
#U22 Việt Nam #SEA Games 33 #Thái Lan #Kim Sang-sik #Panda Cup 2025 #Trung Quốc

