Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan, 14h30 ngày 15/11: Tiếp đà thăng tiến

TPO - Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan, Panda Cup 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thắng lợi trước Trung Quốc, U22 Việt Nam đủ tự tin và cũng đủ lực lượng để sẵn sàng gây ra khó khăn cho U22 Uzbekistan.

Nhận định trước trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

Đội tuyển U22 Việt Nam đã chứng kiến những tín hiệu tích cực trong trận ra quân giải giao hữu Panda Cup 2025. Đội bóng thi đấu khoa học, kỷ luật khiến U22 Trung Quốc dù áp đảo về những chỉ số thống kê nhưng vẫn trắng tay.

Không thể phủ nhận rằng bàn thắng duy nhất mà Việt Nam có được đến từ sai lầm sơ đẳng của hậu vệ Trung Quốc khi anh này phá bóng cẩu thả, tạo điều kiện cho Minh Phúc dứt điểm dễ dàng ghi bàn. Nhưng nó là kết quả xứng đáng sau áp lực đáng có mà Việt Nam đã duy trì trong suốt trận đấu với Trung Quốc.

Xét về số cơ hội rõ ràng, Việt Nam không hề thua kém đối thủ. Văn Khang, Thanh Nhàn đã nhiều lần đe dọa hàng thủ chủ nhà. Đó là trận đấu mà thậm chí Việt Nam còn không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất khi những nhân tố như Đình Bắc, Văn Đô… chưa có đủ thể lực để ra sân.

Trong khi đó với U22 Uzbekistan, họ đã nhận thất bại trước Hàn Quốc trong ngày ra quân. Dù biết, việc thua một đội bóng như Hàn Quốc không có gì là xấu hổ nhưng Uzbekistan vẫn khiến vị thế của mình ảnh hưởng. Nên nhớ, đây là cái nôi đào tạo trẻ của châu Á. Trong nhiều thời điểm, Uzbekistan thậm chí còn đạt thành tích tốt hơn bóng đá trẻ Hàn Quốc.

viet-nam-2.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

Có thể lực lượng là vấn đề của đội bóng này khi họ không mang tới giải đấu đội hình tinh nhuệ nhất. Một số cầu thủ đang thi đấu ở Nga hay ở Thổ Nhĩ Kỳ không tham dự giải đấu vì những lý do khác nhau. Lực lượng của họ chủ yếu là lứa U20, hầu hết thi đấu ở giải quốc nội Uzbekistan.

Ngay cả như vậy, chắc chắn Uzbekistan vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam khá nhiều. Thực tế là ở những lần đối đầu trước kia, Việt Nam chưa bao giờ thắng. Ví dụ như ở trận đấu vòng bảng giải U23 châu Á năm ngoái, những Văn Trường, Thái Sơn đã thua 3 bàn không gỡ, không tạo ra bất cứ phản ứng nào trước đối thủ.

Tuy nhiên khi tái ngộ ở giải giao hữu tại Trung Quốc vào tháng 3 vừa qua, vì thiếu lực lượng nên Uzbekistan chỉ có thể hòa Việt Nam 0-0. Giải đấu năm đó, Uzbekistan gây thất vọng khi không thắng nổi 2 đội bóng bị đánh giá là yếu hơn gồm Trung Quốc và Việt Nam, trong khi họ thua nặng nề trước Hàn Quốc.

Có thể thua 1 trận trước Hàn Quốc là tai nạn nhưng việc trắng tay liên tiếp 2 trận cho thấy đang tồn tại nhiều vấn đề ở tập thể này. Do vậy mà U22 Việt Nam sẽ có cơ hội để tiếp tục gây nên bất ngờ trước U22 Uzbekistan.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

U22 Việt Nam: Văn Bình, Nhật Minh, Lý Đức, Hiểu Minh, Anh Quân, Xuân Bắc, Văn Trường, Quốc Việt, Văn Khang, Công Phương, Thanh Nhàn.

U22 Uzbekistan: Murkaev, Khamidov, Khayrullaev, Tukhsanov, Rahimov, Rejabaliev, Tulkunbekov, Karimov, Abdullaev, Ibraimov, Haydarov.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 1-1 U22 Uzbekistan

Đặng Lai
