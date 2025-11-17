Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vòng loại World Cup 2026: Italia đại bại dưới gót Haaland, Anh lập thành tích hoàn hảo

Đặng Lai

TPO - Từng tuyên bố sẽ thắng Na Uy nhưng cuối cùng, đội tuyển Italia đã thất bại nặng nề 1-4. Trận thua này khiến họ bước vào vòng play-off với tâm lý đè nặng. Trong khi đó, một thế lực khác của bóng đá châu Âu là đội tuyển Anh đã kết thúc vòng loại với thành tích hoàn hảo.

editorial-uefa-com-fbl-wc-2026-eur-qualifyers-italy-norway-7-149.jpg

Trong trận gặp Na Uy vào rạng sáng nay, Italia buộc phải thắng tối thiểu 9-0 thì mới lấy được ngôi đầu của đối thủ. Thực tế là họ đã khởi đầu rất suôn sẻ với bàn thắng ngay phút 11 của Eposito. Nhưng đó là tất cả những gì Italia làm được trong trận.

Nhiệm vụ thắng đậm nhanh chóng trở nên bất khả thi với Azzurri khi họ mất thế trận vào tay đại diện Bắc Âu. Đầu hiệp 2, Na Uy đã gỡ hòa nhờ cú đá chân trái hóc hiểm từ Nusa. Và kể từ đó, cuộc chơi thuộc về Na Uy. Họ tấn công dồn dập khiến Italia gần như chỉ biết phòng ngự.

Nhưng với đầu tàu Haaland, Na Uy tự tin vượt qua bất kỳ hàng phòng ngự nào. Chỉ trong hơn 10 phút cuối, họ đã ghi liền 3 bàn. Đầu tiên, Oscar Bobb tạt vào chính xác để Haaland ngả người volley tung lưới Donnarumma. Sau đó, Haaland băng cắt dứt điểm trong sự bất lực của các hậu vệ áo xanh và đến thời gian bù giờ, Strand Larsen ghi bàn thứ 4 cho Na Uy để ấn định chiến thắng 4-1.

editorial-uefa-com-albania-v-england-fifa-world-cup-2026-qualifier-6-106.jpg
Kane ghi cả 2 bàn cho Anh

Na Uy khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Như vậy, sau 28 năm thì Na Uy mới có lần trở lại một VCK World Cup. Kể từ lần gần nhất tới nay, nhiều tuyển thủ Na Uy thậm chí còn chưa ra đời.

Với đội tuyển Anh, họ cũng toàn thắng như Na Uy nhưng gây ấn tượng hơn khi không nhận bất kỳ bàn thua nào. Rạng sáng này, đội tuyển này đã đánh bại Albania 2-0 để giữ trắng lưới suốt chiến dịch vòng loại.

Cả 2 bàn của Anh do Harry Kane ghi và nhờ đó, tiền đạo 32 tuổi cũng tạo mốc quan trọng. Anh ghi 78 bàn, lọt vào Top 5 chân sút châu Âu ghi nhiều bàn nhất lịch sử cho các đội tuyển quốc gia. Kane chỉ còn kém Ronaldo, Lukaku, Lewandowski và Ferenc Puskas.

Đặng Lai
