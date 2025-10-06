Man City đã trở thành 'đội bóng của Haaland' như thế nào?

TPO - Man City đang dần vượt qua những chệch choạc đầu mùa để trở lại là đội bóng chiến thắng. Nhân tố quan trọng đằng sau không ai khác là Erling Haaland, người đang thể hiện phong độ tàn phá, hủy diệt mọi hàng thủ đối phương.

Đánh bại Brentford đêm Chủ nhật, Pep Guardiola đã cán mốc 250 trận thắng ở Ngoại hạng Anh, đồng thời trở thành HLV đạt con số này nhanh nhất lịch sử, chỉ 349 trận. Làm được điều này, chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn phải dành lời cảm ơn cho Erling Haaland.

Tại Brentford Community Stadium, Man City của Pep áp đảo toàn diện và cầm bóng tới 70%. Tiếc rằng Tijjani Reijnders, Phil Foden và những người khác đã phung phí vô số cơ hội để không tạo ra trận thắng đậm đà. Dẫu vậy họ vẫn có được 3 điểm với pha lập công duy nhất của Haaland.

Đó là bàn thắng mang phong cách bạo liệt đặc trưng của chân sút người Na Uy. Anh sớm nhận ra cơ hội khi đồng đội Josko Gvardiol có bóng ở sâu bên sân nhà, sau đó bắt đầu bứt phá để nhận đường chuyền dài. Sepp van den Berg, hậu vệ hộ pháp cao 1m93 của Brentford làm mọi cách nhằm ngăn cản Haaland, nhưng vô vọng. Anh gạt đối thủ ra sau rồi chen lên trước rồi đè mặt, chắn bóng trước khi tung ra cú sút búa bổ vào góc gần.

Sepp van den Berg bất lực để ngăn chặn Erling Haaland.

"Với tôi, pha lập công này thực sự đỉnh cao và nằm trong số những bàn thắng đẹp nhất của tôi, về cái cách tôi đánh bại Van den Berg, người liên tục gây sức ép khiến động lực chiến thắng trong tôi được thúc đẩy", Haaland nói sau trận đấu.

Một lý do khác đằng sau phong độ khủng khiếp của Haaland chính là cậu con trai 9 tháng tuổi. “Làm cha khiến tôi càng phấn khích hơn bởi có khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn khi ở nhà và thoát ly khỏi bóng đá. Sau đó tôi trở lại sân và tập trung tinh thần cũng như năng lượng cho việc ghi bàn", anh chia sẻ.

Tiền đạo 25 tuổi vốn nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ nhưng bước sang mùa này, cảm giác rằng anh còn sung mãn và bùng nổ hơn. Kể từ đầu mùa, Haaland đã ghi 18 bàn cho Man City và ĐT Na Uy, đồng thời nổ súng 9 trận liên tiếp ở mọi mặt trận trong cả hai màu áo. Riêng tại Premier League, những bàn thắng của anh đã che lấp những hạn chế của Man City, giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 với 13 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm.

Các bàn thắng đã ghi mùa này của Haaland.

Trước đây Pep từng chế giễu Tottenham là "đội bóng của Harry Kane", và bây giờ người khác có thể nói rằng Man City đang là đội của Haaland. Số bàn thắng của anh chiếm 60% trong số bàn của The Citizens tại Premier League (9/15), chiếm 75% tại Champions League (3/4). Mọi trận đấu Haaland ghi bàn, Man City đều có điểm.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng với đội bóng thành Manchester, ngôi sao 27 tuổi còn áp đặt ảnh hưởng lên giải đấu hàng đầu nước Anh. Theo cựu hậu vệ Jamie Carragher, Haaland chắc chắn là "chân sút vĩ đại nhất từng chơi ở Premier League". "Cậu ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Aguero, cũng như các tiền đạo nổi tiếng khác trong quá khứ, khi trình diễn một phong cách làm bàn chưa từng thấy", Carragher bình luận.

Khuất phục Brentford Community Stadium, Haaland đã ghi bàn ở 22/23 sân vận động anh từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh, đạt tỷ lệ cao nhất trong lịch sử giải đấu. Với 94 bàn sau 104 trận, chân sút người Na Uy gần như chắc chắn sẽ xô đổ kỷ lục của Alan Shearer, người đạt 100 bàn thắng tại Premier League nhanh nhất (sau 124 trận).

Hiện Shearer cũng là cây ghi bàn vĩ đại nhất giải đấu với 260 bàn sau 441 trận (đạt hiệu suất 0,59 bàn/trận). Với hiệu suất 0,9 bàn/trận, Haaland hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn. Nên nhớ anh đã ký hợp đồng siêu dài với Man City để có nhiều thời gian đả phá các cột mốc cũ và thiết lập nên những kỷ lục mới.

Dĩ nhiên với Pep, chỉ cần Man City tiếp tục chiến thắng, ông sẽ không phiền nếu bị coi là "đội của Haaland".