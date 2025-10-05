Haaland đưa Man City trở lại cuộc đua vô địch

Man City bảo toàn chiến thắng 1-0 trên sân của Brentford.
Phút 90+2: Cú sút lên trời của Aaron Hickey khiến cổ động viên Brentford hụt hẫng. Ngược lại, đây là cú sút giúp Man City thở phào nhẹ nhõm.
Phút 90: Man City xuống thể lực ở những phút cuối. Brentford là đội chơi chủ động, tấn công nhiều và sẽ dồn tổng lực để tìm bàn.
Phút 90: Donnarumma suýt trả giá cho tình huống chần chừ phát bóng. Cầu thủ Brentford ập tới và chạm bóng nhưng may mắn vẫn đứng về phía Man City.
Phút 84: Trận đấu gián đoạn vì những tranh cãi trên sân. 5 phút cuối, Brentford đã vội vàng trong mọi tình huống, trong khi Man City bình tĩnh chơi theo cách của mình.
Phút 75: Doku và Silva được đưa vào sân, thế chỗ Bobb và Reijnders.
Phút 73: Brentford rút Henderson và Yarmolyuk khỏi sân, thay bằng Vitaly Janelt và Frank Onyeka. Đội chủ nhà sẽ tổng lực tấn công ở cuối trận.
Phút 66: The Citizens để cho đối phương cầm bóng nhiều hơn trong vài phút qua. Tuy nhiên, Man City kiểm soát hoàn toàn các ý đồ tấn công từ Brentford. Khi Brentford có bóng, phương án duy nhất cho đội chủ nhà là chuyền nhanh lên trên.
Phút 58: Thêm một pha tấn công có nét của Brentford. Michael Kayode lao vào đánh đầu từ cánh phải đưa bóng đi vọt xà.
Phút 51: Sau giờ nhỉ, Brentford nhập cuộc với sự hứng khởi. Đội chủ nhà đã chơi mạo hiểm hơn, dâng cao đội hình để có cơ hội tấn công.
Phút 48: Tiền đạo Thiago băng xuống đối mặt Donnarumma nhưng thủ môn của Man City chơi tập trung. Trước đó, Nico O'Reilly phán đoán sai tình huống, dâng cơ hội cho Brentford.
Hai đội tạm rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City. Haaland là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số.
Phút 43: Brentford đang bị dẫn bàn, song sức phản kháng lại yếu ớt. Man City dễ dàng cầm bóng chủ động và điều tiết thế trận theo ý của họ. Đội khách cũng bình tĩnh chuyền qua lại, kéo giãn đội hình Brentford thay vì tấn công với tốc độ dồn dập như đầu trận.
Phút 39: Cú sút cận thành của Reijnders không thắng thủ môn Brentford. Reijnders vung chân đưa bóng đi căng nhưng đến đúng vị trí thủ môn Kelleher đã chọn.
Phút 30: Lại là Bobb chuyền cho Foden dứt điểm. Lần này, cơ hội cho Foden rõ ràng hơn nhiều, song tiền vệ Man City lại dứt điểm cẩu thả.
Phút 29: Bobb rê bóng qua 2 cầu thủ từ cánh phải, tạo đột biến trước khi căng ngang. Foden là người dứt điểm cuối cùng, xong không làm nên chuyện trong tư thế với.
Phút 22: Pep tung Nico vào sân thế chỗ Rodri. Đây là sự thay đổi bất khả kháng của The Citizens.
Phút 21: Rodri ngồi xuống sân và ra dấu hiệu thay người. Nhiều khả năng tiền vệ Man City bị tái phát chấn thương dây chằng đầu gối. Sau khi rời sân, Rodri đã đi thẳng vào đường hầm.
Phút 20: Foden vung chân nhanh từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi trúng mục tiêu nhưng không đủ hiểm.
Phút 19: Đội khách duy trì tỷ lệ cầm bóng áp đảo với gần 70%. Sau bàn thắng của Haaland, Haaland giảm tốc độ trận đấu.
Phút 15: Lần thứ 3 chạm bóng trong trận này, Haaland đã mở tài khoản cho Man City. "Haaland đã sa sút so với trận trước", Sky Sports nói vui, bởi ở trận gặp AS Monaco giữa tuần, Haaland ghi bàn ngay ở lần đầu chạm bóng.
Phút 13: Các chuyên gia của Sky Sports đồng loạt khen ngợi tình huống Haaland xử lý đẳng cấp trong vùng cấm và ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Peter Smith nói các trung vệ của Brentford sẽ không dám xem lại tình huống này. Đây chính là mối nguy hại từ Haaland mà Van den Berg và Collins sẽ gặp xuyên suốt trận này.
Phút 8: Haaland độc diễn ghi bàn cho Man City.
Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của Gvardiol, Haaland cầm bóng đâm trực diện vào vùng cấm. Anh loại bỏ Van den Berg bằng pha cài người khôn ngoan, sau đó rê bóng loại Collins và dứt điểm lạnh lùng.
Phút 8: Foden tạt bóng từ chấm phạt góc, đưa bóng đến cái đầu của Dias. Cú đánh đầu của trung vệ Man City đưa bóng đi thiếu lực.
Phút 6: Tiền vệ Tijjani Reijnders của Man City cầm bóng xộc thẳng vào vùng cấm. Reijnders xoay xở trong vòng vây 4 cầu thủ Brentford, song không thể tìm thấy cơ hội dứt điểm.
Phút 5: Đây là thế trận được dự đoán từ đầu. Brentford đã chủ động hạ đội hình, giữ cự ly chặt để ưu tiên mặt trận phòng ngự.
Phút 2: The Citizens nhanh chóng thiết lập thế cầm bóng chủ động, đẩy Brentford lùi về sân nhà.
Cả 2 CLB đều ra sân trong trang phục truyền thống.
Để chỉ ra cầu thủ quan trọng nhất và là cảm hứng cho cách chơi của Brentford hiện tại, đó chỉ có thể là Henderson. Lão tướng người Anh đã rời Liverpool để đến Saudi Pro League, sau đó gia nhập Ajax và đi một đường vòng để trở lại Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 35, Henderson cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ giàu kinh nghiệm. Trước Man City, kinh nghiệm từ Henderson chính là điều Brentford cần để gây bất ngờ.
Erling Haaland đã ghi 9 bàn trong 7 trận gần đây của Man City. Sau những vòng đầu khởi động chậm, chân sút người Na Uy nhanh chóng khẳng định trở lại vị thế của chân sút số một Ngoại hạng Anh hiện tại.
Ngăn cản Haaland là mục tiêu số 1 của Brentford ở trận này. Nhưng ngăn cản Haaland bằng cách nào chắc chắn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với đội chủ nhà.
Brentford đang đứng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, khi chơi trên sân nhà, Bầy ong đã thắng Aston Villa, hòa Chelsea và thắng MU. Những mùa gần đây, Brentford chưa bao giờ dễ chịu khi tiếp đón đối thủ. Cái duyên của Brentford trước các ông lớn Ngoại hạng Anh, khi chơi trên sân nhà luôn là bài toán khó giải, kể cả Man City của Pep.
Pep xoay tua đội hình cho Man City với sự xuất hiện của Nunes, Bobb và Savinho.
Trước khi bóng lăn, Man City đang đứng thứ 8 trên BXH với 10 điểm. Brentford có 7 điểm, xếp thứ 14. Với việc Chelsea và Liverpool cầm chân nhau ở vòng này, cơ hội mở ra cho các đội bám đuổi bên ngoài top 6. Man City trực tiếp hưởng lợi từ cục diện hiện tại. Một trận thắng trước Brentford sẽ đưa thầy trò Pep áp sát top 4 với cách biệt chỉ một điểm.
Sau chặng khởi đầu thất vọng, Man City dần tìm lại chính mình. Niềm vui trở lại với The Citizens khi họ thắng hủy diệt Burnsley 5-1. Trước đó, Man City hòa Arsenal và thắng MU. Man City cần nối tiếp đà phong độ ấn tượng bằng cách thắng Brentford trên sân đối thủ.
Xét về mọi mặt, Brentford không thể sánh với đoàn quân của Pep. Tuy nhiên, khi chơi trên sân nhà, Brentford luôn là đội chuyên gạt giò ông lớn. Trận gần nhất, "Bầy ong" đả bại MU 3-1 trên sân nhà. Man City sẽ nhìn vào cách Brentford đánh bại MU để dành sự tôn trọng với CLB này, một khi họ được chơi với điểm tựa sân nhà.
Hai CLB gặp nhau 8 trận trong lịch sử. Man City đang tạm áp đảo Brentford với 5 thắng, một hòa và 2 thua. Mùa trước, Brentford cầm hòa 0-0 trước Man City trên sân nhà. 4 trận tiếp đón Man City, Brentford có 2 thắng và 2 thua. Tiếng nói của lịch sử chỉ ra Man City chưa bao giờ dễ chơi trên sân của Brentford.
Đội chủ nhà đón cùng lúc 2 trụ cột trở lại sau chấn thương hoặc có vấn đề sức khỏe là Reiss Nelson và Fabio Carvalho. Man City có đầy đủ cầu thủ cho trận này nhưng Pep nhiều khả năng xoay tua để đảm bảo thể lực cho học trò.