Nhận định Juventus vs Milan, 01h45 ngày 6/10: Kéo dài chuỗi bất bại

TPO - Nhận định bóng đá Juventus vs Milan, vòng 6 Serie A 2025/26 lúc 01h45 ngày 6/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Milan đang rất hưng phấn sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch cuối tuần trước, tuy nhiên Juventus cũng sở hữu mạch bất bại ấn tượng để gây khó dễ cho đội bóng đến từ Milano.

Nhận định trước trận đấu Juventus vs Milan

Đây là lần đầu tiên Massimiliano Allegri đối đầu với đội bóng cũ Juventus kể từ khi rời đi năm 2024. Với 420 trận, ông là HLV có số trận dẫn dắt Bianconeri nhiều thứ hai lịch sử, đồng thời tạo dựng kỷ nguyên thống trị tại Serie A trong nửa cuối thập kỷ trước. Bây giờ trên cương vị HLV Milan, Allegri được kỳ vọng sẽ vực dậy đế chế Rossoneri và áp đặt quyền lực lên giải đấu như đã làm tại Turin.

Hiện Milan đang có khởi đầu thuận lợi khi vươn lên vị trí đầu bảng sau 5 trận và giành 12 điểm. Tuần trước, đội quân của Allegri đã xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch Napoli với sự tỏa sáng của Christian Pulisic. Tinh thần lên cao và một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn giúp họ hành quân đến Allianz Stadium với niềm tin về một thắng lợi tiếp theo.

Mặc dù vậy, đội bóng cũ của Allegri không phải dễ chơi. Những sai sót khiến Bianconeri nhiều lần đánh rơi chiến thắng nhưng ít nhất họ vẫn chưa thua ở tất cả các đấu trường mùa này. Việc phải ra sân ở Champions League vào giữa tuần có thể khiến một số cầu thủ mệt mỏi và không loại trừ khả năng HLV Igor Tudor tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Kết hợp với phong cách thực dụng của Rossoneri, rất có thể đây sẽ là một trận hòa.

Phong độ, lịch sử đối đầu Juventus vs Milan

Juventus bất bại cả 7 trận đã đấu mùa này (thắng 3 hòa 4). Nếu chỉ tính tại Serie A, họ đã không thua 10 trận trở lại đây (thắng 6 hòa 4). Kể từ sau trận thua Atalanta hồi tháng 3 đến nay, Bianconeri đã bất bại 7 trận trên sân nhà và thắng 6 trong số đó.

Với Milan, họ đã thắng 5 trận gần nhất ở mọi mặt trận, đồng thời thắng 5/6 trận sân khách đã qua tại Serie A. Cả Milan và Juventus đều không quá mạnh trong việc ghi bàn (cùng có 9 bàn sau 5 trận Serie A) nhưng khá chắc chắn khi phòng ngự, khi lần lượt nhận 3 và 5 bàn thua.

6 lần chạm trán gần nhất, Juventus và Milan cùng có 2 trận thắng và hòa 2 trận. Trong lần hành quân tới Allianz Stadium mùa trước, Milan đã nhận thất bại 0-2. Hai đội hòa 0-0 vào năm 2024 và Milan thắng 1-0 vào năm 2023.

Thông tin lực lượng Juventus vs Milan

Juventus sẽ không có sự phục vụ của Fabio Miretti và Juan Cabal, người buộc phải rời sân do chấn thương đùi chỉ sau 15 phút ở trận đấu Champions League vào thứ Tư. Tin tốt là hai cầu thủ chủ chốt Bremer và Khephren Thuram đều trở lại.

Bên phía Milan, Allegri sẽ phải có một số điều chỉnh ở hàng thủ khi Fikayo Tomori đang phải vật lộn với chấn thương gân kheo còn Pervis Estupinan chấp hành án treo giò vì thẻ đỏ trong trận đấu với Napoli.

Đội hình dự kiến Juventus vs Milan Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, GimenezDự đoán tỷ số Juventus vs Milan

Dự đoán tỷ số Juventus 1-1 Milan