Đức huỷ diệt Slovakia để lấy vé dự World Cup, Hà Lan thắng tưng bừng

TPO - Đội tuyển Đức đã vượt qua vòng loại châu Âu bằng chiến thắng huỷ diệt 6-0 trước Slovakia trong loạt trận rạng sáng 18/11. Hà Lan tương tự, cũng đánh bại Lithuania 4-0 để giành quyền dự VCK World Cup 2026 tại Mỹ.

anh-chup-man-hinh-2025-11-18-luc-072219.png
Đội tuyển Đức đã giành vé dự VCK World Cup 2026 tại Mỹ vào mùa hè năm sau

Ridle Baku (6'), Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29'), Leroy Sane (36', 41'), , Assan Ouedraogo (79') là những người ghi bàn mang về chiến thắng cho tuyển Đức. Với kết quả này, đội tuyển Đức đã kết thúc chiến dịch vòng loại với vị trí nhất bảng A, đoạt vé dự VCK World Cup 2026 tại Mỹ vào mùa hè năm sau.

Trong hiệp 1, Đức đã sớm chơi áp đảo hoàn toàn trước Slovakia. Phút 18, Nick Woltemade mở tỷ số bằng cú đánh đầu cực căng sau đường chuyền của Joshua Kimmich. Chỉ 11 phút sau đó, lần lượt Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka và Serge Gnabry thay nhau ghi bàn.

anh-chup-man-hinh-2025-11-18-luc-072219.png

Chiến thắng 6-0 của Đức được ấn định trong hiệp 2 với 2 pha lập công của Ridle Baku và Assan Ouedraogo trong thế trận vượt trội.

Tại bảng G, Hà Lan cũng không mấy khó khăn đánh bại Lithuania 4-0 nhờ các bàn thắng của Tijani Reijnders (16'), Cody Gakpo (58'), Xavi Simons (60'), Donyell Malen (62').

Trong hiệp 1, Hà Lan chơi ép sân đối phương và tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên chỉ 1 lần trong số này từ tình huống dứt điểm của Reijnders thành bàn. Bước sang hiệp 2, chỉ trong 5 phút họ bất ngờ có liền 3 bàn thắng khi hàng thủ Lithuania không chịu được sức ép.

anh-chup-man-hinh-2025-11-18-luc-072705.png

Tất cả bắt nguồn từ tình huống chịu phạt đền ở phút 58 của Lithuania, Gakpo đã không lỡ cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt. Ngay sau đó, Gakpo kiến tạo để Xavi Simons cầm bóng vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm tung lưới đối phương. Phút 62, Donyell Malen tạo nên siêu phẩm solo, đi bóng xuyên thủng hàng thủ Lithuania và sút chéo góc ấn định thắng lợi 4-0.

Vĩnh Xuân
#Vòng loại World Cup châu Âu #Chiến thắng tuyển Đức #Vé dự World Cup 2026 #Kết quả vòng loại các đội lớn #Hiệu suất đội tuyển Hà Lan #Bàn thắng và thành tích vòng loại #Thống kê các trận đấu quan trọng #Chấn thương và chiến thuật đội tuyển #Bảng xếp hạng vòng loại World Cup

