Nhận định Hà Lan vs Lithuania, 02h45 ngày 18/11: Định đoạt tấm vé

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Lithuania, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân vận động Johan Cruyff Arena sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu hấp dẫn giữa đội tuyển Hà Lan và Lithuania. Nơi đây rất có thể sẽ chứng kiến Lốc cam giành vé dự World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu Hà Lan vs Lithuania

Ở lần gặp nhau ở lượt đi, Cơn lốc cam đã gặp khó khăn trước Lithuania và chỉ có thể thắng sát nút. Nhưng đêm nay, Hà Lan nắm ưu thế chủ nhà và dĩ nhiên, họ cần một kết quả ấn tượng để chính thức dự World Cup 2026. Vì vậy mà không có lý do gì Hà Lan không đánh bại Lithuania một cách áp đảo.

Ronald Koeman đã tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ với đội tuyển quốc gia Hà Lan, giống như những gì ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ở vòng loại hiện tại, Hà Lan vẫn bất bại, giành được 17 điểm sau 7 trận đấu. Giờ đây, Hà Lan chỉ cần thêm 1 điểm nữa là chắc chắn giành vé dự World Cup.

Dù chưa thực sự trải qua vòng loại hoàn hảo khi vẫn có những cú vấp, như trận hoà Ba Lan, nhưng những con số thống kê vẫn cho thấy phong độ thuyết phục của Hà Lan. Họ ghi trung bình 3,29 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,57 bàn. Trong số những cầu thủ ghi bàn hàng đầu, Memphis Depay nổi bật với 8 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo, cùng với Cody Gakpo (3 bàn thắng, 3 pha kiến ​​tạo) và Denzel Dumfries (2 bàn thắng, 3 pha kiến ​​tạo).

Để tạo nên những con số ấn tượng ấy, phải thừa nhận Hà Lan đang vận hành rất hiệu quả nhờ vào hàng tiền vệ cơ động với Frenkie de Jong và Ryan Gravenberch. Không những quán xuyến khu trung tuyến tốt, họ thường xuyên tung ra những đường chuyền sắc lẹm cho tuyến trên.

Hà Lan chỉ cần 1 điểm là chắc chắn dự VCK

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Lan vs Lithuania

Bên kia chiến tuyến, Lithuania chưa giành được chiến thắng nào ở vòng loại hiện tại, với 3 trận hòa và 4 trận thua. Lithuania ghi trung bình 0,86 bàn mỗi trận và để thủng lưới 1,57 bàn. Việc đội bóng của HLV Edgaras Jankauskas xếp cuối bảng là điều dễ hiểu. Chiến thắng gần nhất của đội bóng là vào tháng 6/2024, khi họ đánh bại Latvia 2-0 ở bán kết Cúp Baltic. Nhưng đó chỉ là một giải đấu nhỏ, nơi các đội tuyển không giàu sức cạnh tranh. Vì vậy nó không nói lên nhiều điều.

HLV trưởng Edgaras Jankauskas đã dẫn dắt đội tuyển từ năm 2023. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đặt mục tiêu xây dựng một đội hình có cấu trúc chặt chẽ, phát triển dài hạn và đủ sức cạnh tranh với các đội bóng mạnh. Nhưng sau 2 năm, tham vọng ấy dường như vẫn dừng chân tại chỗ.

Hiện tại, Lithuania thậm chí còn không được xếp hạng trong số các đội bóng hạng trung. Đội tuyển này chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn 146 trên bảng xếp hạng thế giới. Tổng giá trị thị trường của đội hình của họ được ghi nhận ở mức 17,33 triệu euro. Điều thú vị là độ tuổi trung bình của đội tuyển Lithuania là 28, không lý tưởng cho các triển vọng dài hạn.

Đó là cái nhìn lâu dài còn trước mắt, vấn đề của Lithuania là làm thế nào cản được thế công vũ bão của Hà Lan. Xem ra đêm nay, họ sẽ hứng chịu một kịch bản tệ hại…

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Lithuania

Hà Lan vắng mặt một số nhân tố trong đội hình. Kilindshi Hartman (cảm lạnh), Jeremie Frimpong (chấn thương gân kheo), Denzel Dumfries (chấn thương mắt cá chân) và Wout Weghorst (chấn thương chân) là những cầu thủ không thể ra sân vào đêm nay. Nhưng đối thủ cũng không dễ chịu hơn là bao. Trong số các cầu thủ bị thương của đội tuyển Lithuania có Armantas Kusas (chấn thương đầu gối) và Kipras Kazukolovas (chấn thương đầu gối).