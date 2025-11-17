Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui với HLV Kim Sang-sik trước trận gặp Lào

Vĩnh Xuân







TPO - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bình phục chấn thương và có thể ra sân ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Lào trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027 khu vực châu Á.

anh-chup-man-hinh-2025-11-16-luc-200629.png
Nguyễn Xuân Son trở lại sẽ giúp HLV Kim Sang-sik thêm lựa chọn trên hàng tấn công

"Xuân Son đã ổn định chấn thương và bình phục thể lực để đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn của BHL. Tuy nhiên việc quyết định cho cậu ấy ra sân hay không phải phụ thuộc HLV Kim Sang-sik. Đội thời gian qua đã tập luyện rất tích cực và các cầu thủ đều đang có thể trạng tốt, tâm lý thoải mái cho trận đấu với Lào"-một thành viên BHL đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

Trước đó, Nguyễn Xuân Son đã được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Lào tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây là lần đầu anh góp mặt sau khi chấn thương ở trận chung kết ASEAN Cup 2024 với Thái Lan hồi cuối năm ngoái.

anh-chup-man-hinh-2025-11-17-luc-200900.png
Đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu với Lào

Thông tin từ VFF cho biết, ông Kim Sang-sik muốn kiểm tra tình trạng chấn thương, thể lực của Xuân Son. Tiền đạo gốc Brazil đóng vai trò quan trọng trên hàng tấn công đội tuyển Việt Nam.

Trong khuôn khổ bảng F Vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang được 9 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Thầy trò ông Kim Sang-sik cần giành trọn 3 điểm trước Lào để đảm bảo cuộc đua dù Malaysia đang đứng trước khả năng bị trừ 6 điểm do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Dù Lào bị đánh giá thấp hơn, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể ra sân với đội hình mạnh gồm những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh...để đảm bảo khả năng chiến thắng.

Trận đấu với Lào sẽ diễn ra lúc 19h ngày 19/11 tới. Sau khi hoàn thành công việc với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung cho U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 33 (Thái Lan).

Vĩnh Xuân
#Đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son #Nguyễn Quang Hải #U22 Việt Nam #SEA Games 33

