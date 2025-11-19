Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đội tuyển Singapore lập cột mốc lịch sử, chính thức vượt qua vòng loại Asian Cup 2027

Đặng Lai

TPO - Không phải Thái Lan, không phải Việt Nam vốn là 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, Singapore mới là quốc gia đầu tiên đại diện cho khu vực chính thức vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

img-7308.jpg
Singapore là đội Đông Nam Á đầu tiên có vé dự vòng chung kết

Đội tuyển Singapore vừa làm nên một kỳ tích. Trước trận gặp Hồng Kông Trung Quốc, họ đang có cùng 8 điểm như đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Một chiến thắng ở cặp đấu Singapore vs Hồng Kông Trung Quốc sẽ định đoạt đội nào chính thức có vé dự VCK.

Thực tế là Hồng Kông Trung Quốc đã khởi đầu tốt hơn. Với điểm tựa sân nhà, đội tuyển này nhanh chóng vươn lên dẫn bàn ở hiệp 1. Matt Orr, người gốc New Zealand, thoát xuống đánh đầu tung lưới Singapore.

Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ xoay chiều chóng vánh. Chỉ trong 3 phút thứ 64 đến 67, Singapore đã ghi liền 2 bàn. Đầu tiên, Shawal thực hiện pha phối hợp đẹp mắt với Ilhan Fandi và khéo léo đẩy bóng qua Wang ghi bàn. Sau đó, Izwan Mahbud đã chặn được cú sút của Camargo và phát động một cuộc tấn công, kết thúc bằng cú sút chân trái của Ilhan Fandi. Tỷ số là 2-1 nghiêng về đại diện Đông Nam Á.

img-7309.jpg

Trong gần 30 phút còn lại, Hồng Kông Trung Quốc đã nỗ lực đến cùng cực nhưng họ không thể giật lại ít nhất là 1 điểm trước Singapore. Kết quả cuối cùng, Singapore thắng 2-1. Nằm trong bảng đấu có những cái tên đáng gờm như Ấn Độ, Hồng Kông Trung Quốc nhưng cuối cùng, đội bóng có phong độ thất thường trong vài năm qua là Singapore lại bất ngờ vượt lên dẫn trước.

Sau 5 lượt trận, đội xếp hạng 155 thế giới đã giành được vị trí đầu bảng với 11 điểm, hơn Hồng Kông Trung Quốc 3 điểm khi còn 1 trận đấu nữa. Do thành tích đối đầu vượt trội với Hồng Kông Trung Quốc nên Singapore đã chắc chắn giữ vị trí dẫn đầu, kèm vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027. Sau Indonesia có vé trực tiếp mà không phải đá vòng loại, Singapore là cái tiền thứ 2 của Đông Nam Á được đến với Cúp châu Á 2027.

Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Singapore vượt qua vòng loại của một kỳ Cúp châu Á. Năm 1984, họ là chủ nhà và đương nhiên được dự VCK nhưng trong tất cả những lần đá vòng loại còn lại, Singapore đều bị loại, thậm chí không ít lần đứng cuối bảng.

Có thể nói đây chính là cột mốc lịch sử của bóng đá đảo quốc sư tử. HLV Gavin Lee của đội tuyển này chia sẻ niềm vui sau trận: “Cột mốc mà chúng tôi đạt được là dành cho tất cả mọi người, cho Singapore, không chỉ riêng tôi hay đội tuyển quốc gia. Vì vậy, hy vọng tất cả mọi người ở Singapore tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon”.

Đặng Lai
