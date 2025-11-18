Nhận định Nepal vs Malaysia, 20h00 ngày 18/11: Xây chắc ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Nepal vs Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Do điều kiện trong nước không cho phép nên Nepal sẽ phải tiếp Malaysia trên chính sân của đối thủ. Đội hình vốn đã yếu, lại mất điểm tựa sân nhà, xem ra quá khó để đội tuyển Nam Á mơ mộng.

Nhận định trước trận đấu Nepal vs Malaysia

Ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia sẽ gặp Nepal trong nỗ lực bảo vệ chắc chắn vị trí dẫn đầu. Để giữ vững vị thế của mình, đội tuyển này hướng tới 3 điểm dễ dàng trước Nepal, một trong những đội tuyển kém nhất và gặp khó khăn nhất AFC hiện tại.

Nói Nepal như vậy bởi lẽ đội tuyển này chỉ đứng thứ 10 từ dưới lên trên bảng xếp hạng FIFA (xét riêng các quốc gia châu Á). Nepal thậm chí còn không thể tổ chức giải vô địch quốc gia trong vài năm qua vì những lý do khác nhau như điều kiện kinh tế, sân bãi. Đó là trở ngại rất lớn, làm cản trở sự phát triển của nền bóng đá Nam Á.

Điều tưởng như hiển nhiên ở các quốc gia khác lại trở thành điều xa xỉ đối với tuyển thủ Nepal, khiến họ buộc phải đứng lên đòi công bằng. Nhưng ngay cả như vậy thì mọi thứ vẫn quay lưng với họ. Những nỗ lực gây sức ép mới nhất của các cầu thủ Nepal đã bị quan chức bóng đá nước nhà quay lưng. Câu hỏi khi nào họ được thi đấu chuyên nghiệp trên chính mảnh đất của mình vẫn đang mỏi mòn chờ câu trả lời.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nepal vs Malaysia

Trong bối cảnh đó, rất khó để Nepal có thể mơ mộng về một kết quả tốt trước Malaysia vào tối nay. Đội hình vốn đã yếu, lại không có nhiều cơ hội để rèn giũa, thực sự đội bóng này lại trở thành “quân xanh” để đối thủ bắn phá.

Dù đang hứng chịu nhiều chỉ trích nhưng không thể phủ nhận rằng dưới thời huấn luyện viên Peter Cklamovski, đội tuyển Malaysia vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ. 6 trận gần nhất, họ không thua trận nào với 5 chiến thắng.

Nhà đương kim vô địch Việt Nam đã bại trận 4 bàn không gỡ trước Bầy hổ, và lần không thắng duy nhất của thầy trò Peter Cklamovski cũng chỉ diễn ra trước Cape Verde, đội tuyển vừa giành vé tham dự World Cup 2026. Chi tiết này càng tô đậm dấu ấn mà Peter Cklamovski làm được cho tuyển Malaysia.

Nhờ phong độ bùng nổ mà Malaysia đang dẫn đầu bảng F và mở toang cửa giành vé duy nhất dự VCK (tính đến trước thời điểm AFC đưa ra án phạt). Về mặt chuyên môn, thực sự phải ngả mũ thán phục những gì ông Cklamovski đem đến cho bóng đá Malaysia.

Và dù mất tới 7 lựa chọn trong đội hình vì án treo giò do nhập tịch gian lận, với không ít là ngôi sao đẳng cấp thế giới thì đội tuyển này vẫn được đánh giá trên tầm hoàn toàn Nepal. Tối nay, bảng tỷ số sẽ chỉ ra điều đó.