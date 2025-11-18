Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lan hủy diệt Sri Lanka, nắm quyền tự quyết tấm vé dự Asian Cup 2027

Hương Ly

TPO - Thầy trò HLV Anthony Hudson không gặp khó khăn để giành 3 điểm trước Sri Lanka vào tối 18/11. Sau chiến thắng này, Thái Lan sẽ tự quyết định số phận của mình cho tấm vé dự Asian Cup 2027.

584749914-1381115696702597-8623942530933212025-n-8031.jpg
Soonsup-Bell (số 17) sắm vai người hùng Thái Lan.

Lần thứ 2 đụng độ "đội tuyển yếu nhất châu Á", Thái Lan không còn chơi chật vật như trận lượt đi. Chanathip Songkrasin và các đồng đội nhanh chóng áp đặt thế trận chủ động lên phần sân của Sri Lanka và ghi bàn khai thông thế bế tắc từ phút thứ 7 do công của Thanawat Suengchitthawon.

Ba bàn còn lại của Thái Lan lần lượt được ghi bởi Jude Soonsup-Bell (phút 65), Nicholas Mickelson (phút 77) và Jude Sunthrap-Bell (phút 90). Việc Supachai Chaided dính chấn thương trước trận gặp Sri Lanka không phải vấn đề với "Voi chiến". Thái Lan đã có Jude Soonsup-Bell đứng lên tỏa sáng trong trận đầu tiên khoác áo đội tuyển ở giải chính thức.

Soonsup-Bell ghi bàn đầu tiên cho Thái Lan bằng pha đánh đầu, sau khi nhận quả tạt từ Supachai Sarachat. Anh hoàn tất cú đúp bàn thắng bằng pha dứt điểm trước vùng cấm.

Sau trận thắng Sri Lanka, Soonsup-Bell sẽ là cái tên gây sốt trên mặt báo Thái Lan. Tiền đạo sinh năm 2004 được HLV Hudson triệu tập lần đầu lên tuyển Thái Lan ở đợt này. Soonsup-Bell được CĐV "xứ chùa vàng" trao nhiều kỳ vọng, khi đang khoác áo CLB Grimsby Town ở League Two (giải đấu đứng thứ 4 trong cấp bóng đá chuyên nghiệp Anh).

Ở trận lượt đi trước Sri Lanka, Thái Lan cần đến bàn thắng tranh cãi để thắng đội tuyển đang đứng thứ 193 ở BXH FIFA (tính đến tháng 11). Trong lần gặp lại Sri Lanka, ở triều đại HLV mới và đội hình có nhiều thay đổi, "Voi chiến" đã thể hiện bộ mặt khác.

584811129-1381115736702593-3500102632635944493-n-5912.jpg
Soonsup-Bell thổi làn gió mới cho "Voi chiến".

Tại bảng D thuộc vòng loại ba Asian Cup 2027, Thái Lan vươn lên dẫn đầu với 12 điểm, nhiều hơn Turkmenistan 3 điểm nhưng đối thủ còn một trận chưa đấu. Ngay sau trận Thái Lan thắng Sri Lanka, Turkmenistan chạm trán Đài Bắc Trung Hoa và nhiều khả năng cách biệt điểm số của "Voi chiến" sẽ bị cân bằng.

Lượt cuối, Thái Lan đối đầu Turkmenistan. Đây sẽ là trận tử chiến mang tính chất quyết định cho tấm vé duy nhất ở bảng D tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo thể thức vòng loại ba Asian Cup 2027, khi các đội bằng điểm, thành tích đối đầu tính trước tiên.

Thái Lan thua Turkmenistan 1-3 ở lượt đi, do đó bắt buộc thắng ở trận cuối để có vé đi tiếp, trong trường hợp Turkmenistan thắng Đài Bắc Trung Hoa ở trận tối nay.

585090618-1381121906701976-2943243196607487271-n-1946.jpg
Tình hình căng như dây đàn ở bảng đấu của Thái Lan.
Hương Ly
