Nhận định Áo vs Bosnia và Herzegovina, 02h45 ngày 19/11: Long tranh Hổ đấu

TPO - Nhận định bóng đá Áo vs Bosnia và Herzegovina, Vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một trận đấu không dành cho kẻ yếu tim. Áo có lợi thế sân nhà và phong độ bùng nổ, nhưng Bosnia cũng mang theo khát vọng lật đổ. 90 phút tại Viên hứa hẹn đầy áp lực, toan tính và những khoảnh khắc định đoạt tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trận đấu sinh tử giữa Áo và Bosnia.

Nhận định trước trận đấu Áo vs Bosnia và Herzegovina

Áo cho thấy phong độ cực kỳ thuyết phục tại vòng loại World Cup 2026. Dưới bàn tay chiến lược của HLV Ralf Rangnick, đội bóng áo sọc đỏ trắng thắng tới 6/7 trận và tạo dựng được vị thế ứng viên số 1 cho tấm vé trực tiếp. Tuy nhiên, cú sảy chân trước Romania hồi tháng 10 khiến họ chưa thể sớm đi tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, Áo đang giữ ngôi đầu bảng với 18 điểm, chỉ hơn Bosnia 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa trận đấu vào ngày 19/11 trên sân Ernst Happel trở thành trận “chung kết” của bảng H. Chỉ cần không thua, Áo sẽ khóa chặt vị trí số 1. Nhưng nếu thất bại, họ sẽ bị chính Bosnia vượt mặt và buộc phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro.

Sân nhà chính là điểm tựa lớn nhất của Áo, thậm chí có thể xem như “hộ chiếu an toàn”. Đoàn quân của Rangnick đang có chuỗi 10 trận bất bại tại tổ ấm, thắng 8 trong số đó. Những đối thủ mạnh như Đức, Na Uy hay Thổ Nhĩ Kỳ đều đã từng gục ngã ở đây. Không chỉ ổn định về kết quả, Áo còn tấn công rực lửa với hiệu suất hơn 3 bàn/trận trong chuỗi trận nói trên và không một lần tịt ngòi tại sân nhà suốt từ tháng 9/2021 đến nay.

Trong khi đó, Bosnia cũng cho thấy họ không phải hiện tượng nhất thời. Họ thu về 16 điểm sau 7 trận, chỉ thua duy nhất Áo và bị Đảo Síp cầm hòa trong thế trận đáng tiếc. Điều này khiến họ vẫn còn nguyên hy vọng nếu có thể làm nên cú lật đổ ngay tại Vienna. Điểm mạnh của Bosnia nằm ở hàng công ngày càng hiệu quả khi ghi bàn liên tiếp 10 trận gần nhất, đạt trung bình hơn 2 bàn mỗi trận.

Nhược điểm lớn nhất của Bosnia là khả năng đá sân khách, khi chỉ thắng 3/10 chuyến hành quân gần đây và đa phần là trước các đối thủ chiếu dưới như Malta, San Marino hay Romania. Họ cũng thường gặp khó khi phải đối đầu các đội bóng mạnh trên sân của đối phương. Điều này sẽ khiến họ chịu nhiều áp lực trong cuộc đấu sinh tử với Áo.

Phong độ, lịch sử đối đầu Áo vs Bosnia và Herzegovina

Áo thi đấu ổn định trong năm nay khi thắng 6/9 trận đấu, hòa 2 và thua 1. Họ từng có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

Bosnia và Herzegovina đạt thành tích thắng 6, hòa 1, thua 2.

Lịch sử đối đầu lại mang đến chút hy vọng cho Bosnia. Họ chỉ để thua Áo đúng 1 lần trong 4 trận gần nhất kể từ 2015, thậm chí từng cầm hòa Áo ngay trên đất khách và một lần đánh bại đối thủ tại Nations League 2018.

Thông tin lực Áo vs Bosnia và Herzegovina

Bosnia và Herzegovina có lực lượng tốt nhất. Áo không có sự phục vụ của David Alaba do chấn thương.

Đội hình dự kiến Áo vs Bosnia và Herzegovina

Áo: A.Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Schlager; Laimer, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.

Bosnia: Vasilj; Malic, Katic, Burnic, Muharemovic; Bajraktarevic, Tahirovic, Bazdar; Memic, Dedic, Dzeko.

Dự đoán tỷ số Áo 1-0 Bosnia và Herzegovina