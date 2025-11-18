Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Áo vs Bosnia và Herzegovina, 02h45 ngày 19/11: Long tranh Hổ đấu

Khanh Kiều

TPO - Nhận định bóng đá Áo vs Bosnia và Herzegovina, Vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một trận đấu không dành cho kẻ yếu tim. Áo có lợi thế sân nhà và phong độ bùng nổ, nhưng Bosnia cũng mang theo khát vọng lật đổ. 90 phút tại Viên hứa hẹn đầy áp lực, toan tính và những khoảnh khắc định đoạt tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

arnautovic-austria-san-marinojpg.jpg
Trận đấu sinh tử giữa Áo và Bosnia.

Nhận định trước trận đấu Áo vs Bosnia và Herzegovina
Áo cho thấy phong độ cực kỳ thuyết phục tại vòng loại World Cup 2026. Dưới bàn tay chiến lược của HLV Ralf Rangnick, đội bóng áo sọc đỏ trắng thắng tới 6/7 trận và tạo dựng được vị thế ứng viên số 1 cho tấm vé trực tiếp. Tuy nhiên, cú sảy chân trước Romania hồi tháng 10 khiến họ chưa thể sớm đi tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, Áo đang giữ ngôi đầu bảng với 18 điểm, chỉ hơn Bosnia 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa trận đấu vào ngày 19/11 trên sân Ernst Happel trở thành trận “chung kết” của bảng H. Chỉ cần không thua, Áo sẽ khóa chặt vị trí số 1. Nhưng nếu thất bại, họ sẽ bị chính Bosnia vượt mặt và buộc phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro.

Sân nhà chính là điểm tựa lớn nhất của Áo, thậm chí có thể xem như “hộ chiếu an toàn”. Đoàn quân của Rangnick đang có chuỗi 10 trận bất bại tại tổ ấm, thắng 8 trong số đó. Những đối thủ mạnh như Đức, Na Uy hay Thổ Nhĩ Kỳ đều đã từng gục ngã ở đây. Không chỉ ổn định về kết quả, Áo còn tấn công rực lửa với hiệu suất hơn 3 bàn/trận trong chuỗi trận nói trên và không một lần tịt ngòi tại sân nhà suốt từ tháng 9/2021 đến nay.

Trong khi đó, Bosnia cũng cho thấy họ không phải hiện tượng nhất thời. Họ thu về 16 điểm sau 7 trận, chỉ thua duy nhất Áo và bị Đảo Síp cầm hòa trong thế trận đáng tiếc. Điều này khiến họ vẫn còn nguyên hy vọng nếu có thể làm nên cú lật đổ ngay tại Vienna. Điểm mạnh của Bosnia nằm ở hàng công ngày càng hiệu quả khi ghi bàn liên tiếp 10 trận gần nhất, đạt trung bình hơn 2 bàn mỗi trận.

Nhược điểm lớn nhất của Bosnia là khả năng đá sân khách, khi chỉ thắng 3/10 chuyến hành quân gần đây và đa phần là trước các đối thủ chiếu dưới như Malta, San Marino hay Romania. Họ cũng thường gặp khó khi phải đối đầu các đội bóng mạnh trên sân của đối phương. Điều này sẽ khiến họ chịu nhiều áp lực trong cuộc đấu sinh tử với Áo.

Phong độ, lịch sử đối đầu Áo vs Bosnia và Herzegovina

Áo thi đấu ổn định trong năm nay khi thắng 6/9 trận đấu, hòa 2 và thua 1. Họ từng có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

Bosnia và Herzegovina đạt thành tích thắng 6, hòa 1, thua 2.

Lịch sử đối đầu lại mang đến chút hy vọng cho Bosnia. Họ chỉ để thua Áo đúng 1 lần trong 4 trận gần nhất kể từ 2015, thậm chí từng cầm hòa Áo ngay trên đất khách và một lần đánh bại đối thủ tại Nations League 2018.

Thông tin lực Áo vs Bosnia và Herzegovina

Bosnia và Herzegovina có lực lượng tốt nhất. Áo không có sự phục vụ của David Alaba do chấn thương.

Đội hình dự kiến Áo vs Bosnia và Herzegovina

Áo: A.Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Schlager; Laimer, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.

Bosnia: Vasilj; Malic, Katic, Burnic, Muharemovic; Bajraktarevic, Tahirovic, Bazdar; Memic, Dedic, Dzeko.

Dự đoán tỷ số Áo 1-0 Bosnia và Herzegovina

Khanh Kiều
#Nhận định Áo vs Bosnia và Herzegovina #Tỷ lệ Áo vs Bosnia và Herzegovina #Soi kèo Áo vs Bosnia và Herzegovina #Áo vs Bosnia và Herzegovina #Vòng loại World Cup 2026 #Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu #Dự đoán Áo vs Bosnia và Herzegovina #Áo #Bosnia và Herzegovina #Áo thăng hoa

Xem thêm

Cùng chuyên mục