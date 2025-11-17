Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Đức vs Slovakia, 02h45 ngày 18/11: Bài học Hungary

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Slovakia, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu lúc 02h45 ngày 18/11. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Đức và Slovakia. Tuyển Đức cần tập trung cao độ nếu không muốn rơi vào tình cảnh giống Hungary.

nhan-dinh-duc-vs-slovakia.jpg

Nhận định Đức vs Slovakia

Cú sốc lớn đã xảy ra ở vòng loại World Cup 2026 khi Hungary thua ngược CH Ireland 2-3 trên sân nhà và chính thức bị loại. Ở trận đấu này, Hungary chỉ cần hòa là giữ được vị trí nhì bảng và giành quyền đá play-off. Họ hai lần vượt lên và duy trì thế dẫn trước đến phút 80 của trận đấu, nhưng vẫn thua ngược cay đắng. Bàn thắng quyết định của Parrott ở phút 90+6 khiến Hungary bị loại trong tủi nhục.

Đội tuyển Đức đang đứng trong hoàn cảnh gần như tương tự khi tiếp đón Slovakia ở bảng A. Điểm khác biệt là cả hai đội bóng sẽ không hết cơ hội ngay cả khi thua trận. Tuy nhiên, người Đức rõ ràng không thể hài lòng nếu rơi xuống vị trí thứ 2 và phải đá play-off. Họ đang nắm quyền tự quyết và có lợi thế sân nhà ở trận đấu cuối cùng.

Hiện tại, Đức và Slovakia cùng có 12 điểm, nhưng Đức đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+7 so với +4). Ở trận đấu vào rạng sáng mai, họ chỉ cần hòa là giành vé dự World Cup 2026. Ngược lại, Slovakia chỉ có cửa thắng để giành vé trực tiếp. Đây là nhiệm vụ khó khăn với đội khách, nhưng không phải bất khả thi. Đừng quên ở trận lượt đi, Slovakia từng đánh bại tuyển Đức với tỷ số 2-0 đầy bất ngờ.

Lần gần nhất Slovakia tham dự World Cup đã cách đây 15 năm, và họ có rất nhiều động lực cho trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, người Đức nổi tiếng “bản lĩnh”, lì lợm ở thời khắc quyết định. Cộng thêm lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Julian Nagelsmann được kỳ vọng sẽ giữ vững ngôi đầu bảng.

Vấn đề của người Đức nằm ở chỗ họ “được phép hòa”. Điều này giống như con dao hai lưỡi. Về lý thuyết, nó là lợi thế lớn về điểm số, nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra tâm lý thi đấu lưỡng lự rất nguy hiểm. Ở loạt trận vừa qua, tuyển Hungary đã ôm hận khi ra sân với lợi thế “được phép hòa” trước Ireland, và điều này hoàn toàn có thể xảy ra với Đức.

Slovakia rõ ràng không có gì để mất. Họ đã chắc chắn có suất play-off và hứa hẹn sẽ tấn công đến phút chót để tìm kiếm chiến thắng. Nếu tuyển Đức ra sân với tư tưởng thủ hòa, họ có thể sẽ lúng túng trước tinh thần quyết đấu của đối thủ. Đây là điều mà HLV Julian Nagelsmann phải đặc biệt lưu ý.

Nếu không có gì bất ngờ, HLV Julian Nagelsmann sẽ yêu cầu các học trò chơi tấn công áp đặt như thường lệ. Với sức mạnh đánh giá cao hơn, cộng thêm lợi thế sân nhà, Đức đủ sức giành chiến thắng trước Slovakia và tự quyết số phận nếu duy trì được sự tập trung.

Phong độ Đức vs Slovakia

phong-do-duc-vs-slovakia.png

Thông tin lực lượng Đức vs Slovakia

Đức hiện đang thiếu một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương, trong đó bao gồm các ngôi sao quen thuộc như Marc-Andre ter Stegen, Antonio Rudiger, Jamal Musiala và Kai Havertz. Ngoài ra, khả năng ra sân của Joshua Kimmich và Nico Schlotterbeck còn bỏ ngỏ. Ngược lại, Slovakia có lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Đức vs Slovakia

Đức: Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Slovakia: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin

Dự đoán kết quả Đức vs Slovakia: 2-1

A Phi
#Đức vs Slovakia #nhận định Đức vs Slovakia #dự đoán Đức vs Slovakia #đội hình Đức vs Slovakia #phong độ Đức vs Slovakia #nhận định bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục