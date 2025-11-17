Nhận định Đức vs Slovakia, 02h45 ngày 18/11: Bài học Hungary

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Slovakia, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu lúc 02h45 ngày 18/11. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Đức và Slovakia. Tuyển Đức cần tập trung cao độ nếu không muốn rơi vào tình cảnh giống Hungary.

Cú sốc lớn đã xảy ra ở vòng loại World Cup 2026 khi Hungary thua ngược CH Ireland 2-3 trên sân nhà và chính thức bị loại. Ở trận đấu này, Hungary chỉ cần hòa là giữ được vị trí nhì bảng và giành quyền đá play-off. Họ hai lần vượt lên và duy trì thế dẫn trước đến phút 80 của trận đấu, nhưng vẫn thua ngược cay đắng. Bàn thắng quyết định của Parrott ở phút 90+6 khiến Hungary bị loại trong tủi nhục.

Đội tuyển Đức đang đứng trong hoàn cảnh gần như tương tự khi tiếp đón Slovakia ở bảng A. Điểm khác biệt là cả hai đội bóng sẽ không hết cơ hội ngay cả khi thua trận. Tuy nhiên, người Đức rõ ràng không thể hài lòng nếu rơi xuống vị trí thứ 2 và phải đá play-off. Họ đang nắm quyền tự quyết và có lợi thế sân nhà ở trận đấu cuối cùng.

Hiện tại, Đức và Slovakia cùng có 12 điểm, nhưng Đức đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+7 so với +4). Ở trận đấu vào rạng sáng mai, họ chỉ cần hòa là giành vé dự World Cup 2026. Ngược lại, Slovakia chỉ có cửa thắng để giành vé trực tiếp. Đây là nhiệm vụ khó khăn với đội khách, nhưng không phải bất khả thi. Đừng quên ở trận lượt đi, Slovakia từng đánh bại tuyển Đức với tỷ số 2-0 đầy bất ngờ.

Lần gần nhất Slovakia tham dự World Cup đã cách đây 15 năm, và họ có rất nhiều động lực cho trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, người Đức nổi tiếng “bản lĩnh”, lì lợm ở thời khắc quyết định. Cộng thêm lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Julian Nagelsmann được kỳ vọng sẽ giữ vững ngôi đầu bảng.

Vấn đề của người Đức nằm ở chỗ họ “được phép hòa”. Điều này giống như con dao hai lưỡi. Về lý thuyết, nó là lợi thế lớn về điểm số, nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra tâm lý thi đấu lưỡng lự rất nguy hiểm. Ở loạt trận vừa qua, tuyển Hungary đã ôm hận khi ra sân với lợi thế “được phép hòa” trước Ireland, và điều này hoàn toàn có thể xảy ra với Đức.

Slovakia rõ ràng không có gì để mất. Họ đã chắc chắn có suất play-off và hứa hẹn sẽ tấn công đến phút chót để tìm kiếm chiến thắng. Nếu tuyển Đức ra sân với tư tưởng thủ hòa, họ có thể sẽ lúng túng trước tinh thần quyết đấu của đối thủ. Đây là điều mà HLV Julian Nagelsmann phải đặc biệt lưu ý.

Nếu không có gì bất ngờ, HLV Julian Nagelsmann sẽ yêu cầu các học trò chơi tấn công áp đặt như thường lệ. Với sức mạnh đánh giá cao hơn, cộng thêm lợi thế sân nhà, Đức đủ sức giành chiến thắng trước Slovakia và tự quyết số phận nếu duy trì được sự tập trung.

Phong độ Đức vs Slovakia

Thông tin lực lượng Đức vs Slovakia

Đức hiện đang thiếu một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương, trong đó bao gồm các ngôi sao quen thuộc như Marc-Andre ter Stegen, Antonio Rudiger, Jamal Musiala và Kai Havertz. Ngoài ra, khả năng ra sân của Joshua Kimmich và Nico Schlotterbeck còn bỏ ngỏ. Ngược lại, Slovakia có lực lượng mạnh nhất.