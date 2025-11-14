Nhận định bóng đá Luxembourg vs Đức, 02h45 ngày 15/11: Châu chấu khó đá xe tăng?

TPO - Nhận định bóng đá trận Luxembourg vs Đức diễn ra vào lúc 02h45 ngày 15/11 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Luxemburg được dự báo khó lòng cản bước xe tăng Đức.

Nhận định trước trận đấu Luxemburg vs Đức

Sau thất bại 0-2 bất ngờ trước Slovakia, Đức đã trở lại đầy mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A. Hàng tấn công ghi 8 bàn, thủ chỉ để thủng lưới 3 bàn, cho thấy sự ổn định và cân bằng về lối chơi cũng như hệ thống vận hành.

Để đảm bảo chắc chắn tấm vé dự VCK World Cup, Đức sẽ không lỡ cơ hội đánh bại Luxemburg với tỷ số đậm. Ngược chiều với Đức, Luxemburg vừa trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp, chưa có điểm nào ở bảng A.

Hàng công Luxemburg chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng, trong khi hệ thống phòng ngự để thủng lưới tới 10 bàn. Về lực lượng và kinh nghiệm, Luxemburg rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm để Đức phải e ngại dù phải thi đấu trên sân khách.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, Luxemburg đã thua liên tiếp 4 trận. Hai lần gặp nhau với Đức, Luxemburg đều nhận thất bại rất đậm 0-4 và 0-7. Cơ hội để Luxemburg tạo nên bất ngờ trước đội khách là rất nhỏ.

Về lực lượng, Đức có thể vắng Kai Havertz, Jamal Musiala, Nadiem Amiri hay Niclas Fullkrug vì các lý do khác nhau. Nhưng với quân số còn lại, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann vẫn quá mạnh so với đối thủ.

Bên phía Luxemburg, đội chủ nhà sẽ thiếu Enes Mahmutovic, Mica Pinto, Yvandro Borges và Vincent Thill nhưng đón sự trở lại của Dirk Carlson.

Đội hình dự kiến Luxembourg vs Đức

Luxembourg : Moris; Jans, M. Martins, Korac, Carlson; Olesen; Sinani, C. Martins, Barreiro, Moreira; Dardari

Đức : Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Pavlovic, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade

Dự đoán tỷ số: Luxemburg 0-4 Đức