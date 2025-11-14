Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Luxembourg vs Đức, 02h45 ngày 15/11: Châu chấu khó đá xe tăng?

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Luxembourg vs Đức diễn ra vào lúc 02h45 ngày 15/11 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Luxemburg được dự báo khó lòng cản bước xe tăng Đức.

c5c1749976ab098dce2515ff4d1d47c5665fa1afdb9cc6a9b62eca44c59a58f1-1200-675-1763044397720816998847.png

Nhận định trước trận đấu Luxemburg vs Đức

Sau thất bại 0-2 bất ngờ trước Slovakia, Đức đã trở lại đầy mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A. Hàng tấn công ghi 8 bàn, thủ chỉ để thủng lưới 3 bàn, cho thấy sự ổn định và cân bằng về lối chơi cũng như hệ thống vận hành.

Để đảm bảo chắc chắn tấm vé dự VCK World Cup, Đức sẽ không lỡ cơ hội đánh bại Luxemburg với tỷ số đậm. Ngược chiều với Đức, Luxemburg vừa trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp, chưa có điểm nào ở bảng A.

2.jpg

Hàng công Luxemburg chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng, trong khi hệ thống phòng ngự để thủng lưới tới 10 bàn. Về lực lượng và kinh nghiệm, Luxemburg rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm để Đức phải e ngại dù phải thi đấu trên sân khách.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, Luxemburg đã thua liên tiếp 4 trận. Hai lần gặp nhau với Đức, Luxemburg đều nhận thất bại rất đậm 0-4 và 0-7. Cơ hội để Luxemburg tạo nên bất ngờ trước đội khách là rất nhỏ.

Về lực lượng, Đức có thể vắng Kai Havertz, Jamal Musiala, Nadiem Amiri hay Niclas Fullkrug vì các lý do khác nhau. Nhưng với quân số còn lại, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann vẫn quá mạnh so với đối thủ.

Bên phía Luxemburg, đội chủ nhà sẽ thiếu Enes Mahmutovic, Mica Pinto, Yvandro Borges và Vincent Thill nhưng đón sự trở lại của Dirk Carlson.

Đội hình dự kiến Luxembourg vs Đức

Luxembourg : Moris; Jans, M. Martins, Korac, Carlson; Olesen; Sinani, C. Martins, Barreiro, Moreira; Dardari

Đức : Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Pavlovic, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade

Dự đoán tỷ số: Luxemburg 0-4 Đức

Vĩnh Xuân
#Phân tích trận đấu Luxembourg vs Đức #Lực lượng và đội hình dự kiến #Phong độ và thành tích đối đầu #Dự đoán tỷ số trận đấu #Chuỗi trận thua của Luxembourg #Chiến thắng của đội tuyển Đức #Vòng loại World Cup 2026 châu Âu #Tình hình lực lượng và chấn thương #Thành tích và lịch sử đối đầu #Nhận định bóng đá vòng loại World Cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục