FIFA công bố đầy đủ tài liệu, vạch trần hành vi gian lận của bóng đá Malaysia

Đặng Lai

TPO - Ủy ban kỷ luật FIFA vừa gửi văn bản đến LĐBĐ Malaysia, giải thích cặn kẽ lý do vì sao hồ sơ kháng cáo vụ 7 tuyển thủ nhập tịch đã bị bác bỏ. Trong thông điệp, FIFA đã dùng những từ ngữ gay gắt để nói về sai phạm của bóng đá Malaysia.

malaysia.jpg

Trong đơn kháng cáo gửi lên FIFA, FAM từng lập luận rằng vấn đề “phát sinh do lỗi kỹ thuật và hành chính, bao gồm sự nhầm lẫn giữa các bản sao không chính thức và bản sao chính thức từ cơ quan đăng ký cư trú". Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia tin rằng đây là "nguyên nhân dẫn tới sai sót trong khâu tải lên tài liệu".

Tuy nhiên, FIFA đã phủ nhận tất cả các lý do này. Trong quyết định bằng văn bản, Ủy ban kỷ luật giải thích rằng trường hợp nhập tịch 7 cầu thủ “liên quan đến hành vi vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi làm giả tài liệu”.

“Ủy ban nhận thấy có bằng chứng về việc chỉnh sửa giấy tờ, đặc biệt là giấy khai sinh của ông bà cầu thủ dẫn tới không khớp với hồ sơ thực tế”, Ủy ban kỷ luật FIFA giải thích. “Quy trình tuyển chọn cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là một nguyên tắc cơ bản nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của các giải đấu quốc tế.

fam-8-1-rezzzzz.jpg
Machuca, Figueiredo và Irazabal, 3 cầu thủ nhập tịch gian lận của tuyển Malaysia

FAM đã thể hiện sự tắc trách rõ ràng trong việc xử lý quá trình nhập tịch. Các tài liệu giả mạo đã giúp 7 cầu thủ có được hộ chiếu Malaysia và giấy phép để họ tham gia các trận đấu quốc tế, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup vào tháng 6. Ở trận đấu đó, có 2 cầu thủ nhập tịch đã ghi bàn”.

Ủy ban kỷ luật FIFA kết luận rằng hành vi làm giả đã mang lại cho Malaysia "lợi ích thể thao không đáng có" và bác bỏ lập luận rằng hành vi làm giả này chỉ là nhỏ hoặc chỉ mang tính hành chính. Cơ quan này khẳng định lý do mà FAM đưa ra là phi lý, đồng thời khẳng định hình phạt ban đầu đối với FAM và 7 cầu thủ được giữ nguyên.

FAM từng nhấn mạnh rằng việc họ lập ra ủy ban độc lập để điều tra vấn đề là một "thiện chí". Nhưng FIFA phản biện lại, nhấn mạnh rằng việc làm này "không có tác dụng trong việc hủy bỏ hoặc giảm nhẹ lệnh trừng phạt".

Ủy ban cũng thông báo rằng FAM có quyền đưa vụ việc này lên Tòa án Trọng tài Thể thao nếu tiếp tục kháng cáo sang giai đoạn tiếp theo. Đây sẽ là cơ quan cuối cùng xử lý vấn đề của LĐBĐ Malaysia liên quan đến vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch.

Nếu đơn kháng cáo được chấp thuận, CAS có thẩm quyền xem xét bằng chứng và thậm chí hủy bỏ hoặc sửa đổi các biện pháp trừng phạt do FIFA áp đặt. Tuy nhiên, nếu CAS bác bỏ đơn kháng cáo, quyết định của FIFA sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc theo luật pháp quốc tế.

Đặng Lai
