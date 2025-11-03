Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một cựu cầu thủ nhập tịch Malaysia là nghi phạm giết người

Thanh Hải
TPO - Theo thông tin từ cảnh sát Malaysia, nghi phạm giết người trong vụ nổ súng tại thị trấn Sungai Golok, tỉnh Narathiwat (Thái Lan) là một cựu cầu thủ nhập tịch của CLB bóng đá Kelantan (Malaysia).

Cảnh sát trưởng bang Kelantan, Datuk Mohd Yusoff Mamat.

Một người đàn ông Malaysia ngoài 30 tuổi đã bị bắn tại một ngôi nhà ở Sungai Golok, thị trấn thuộc tỉnh Narathiwat, Thái Lan gần Kelantan, Malaysia, vào thứ Bảy (ngày 1/11).

Nạn nhân được xác định là Mohd Fuad Fahmie Ghazali đến từ Pasir Mas, Kelantan (Malaysia), và anh ta đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện vào khoảng 6 giờ 40 phút tối.

Người phát ngôn của cảnh sát Narathiwat cho biết sau khi điều tra sơ bộ, kết hợp lấy lời khai từ một số nhân chứng gần hiện trường, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp nợ nần.

"Nạn nhân là người Malaysia sinh sống tại Sungai Golok cùng gia đình. Nghi phạm đã bắn nạn nhân bằng súng lục 9 ly, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường”, người phát ngôn nói khi mới xảy ra vụ việc.

Không lâu sau, cảnh sát trưởng bang Kelantan, Datuk Mohd Yusoff Mamat thông tin, cảnh sát tiểu bang đã phát động một chiến dịch quy mô lớn để truy tìm nghi phạm.

"Dựa trên cuộc điều tra, chúng tôi đã xác định được nghi phạm là một cựu cầu thủ bóng đá nhập tịch từng chơi cho Kelantan (CLB giàu truyền thống của Malaysia thành lập từ năm 1946, từng 3 lần vô địch quốc gia). Hiện anh ta đang bị truy nã.

Ngoài việc thiết lập các chốt chặn, tôi cũng chỉ đạo tất cả các cơ quan quản lý biên giới tăng cường giám sát", ông nói với tờ New Straits Times, đồng thời cho biết thêm, nạn nhân nhập cảnh vào Thái Lan vào hôm 1/11 bằng giấy thông hành biên giới, từng có tiền án lạm dụng và tàng trữ ma túy.

Thanh Hải
