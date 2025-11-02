Hấp dẫn màn "thủy chiến" đua mô tô Cúp vô địch Quốc gia

TPO - Chiều 2/11, tại sân vận động Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Giải đua xe mô tô Cúp vô địch Quốc gia lần thứ I năm 2025 - chặng 4.
Cuộc đua thành màn "thủy chiến" trên sân vận động Trà Vinh.
Đường đua trơn đã gây ra những sự cố cho các tay đua.
Tại vòng chung kết, hệ phong trào dòng xe 2 thì Suzuki Sport 120cc có 4 VĐV thi đấu trên 8 vòng sân; hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì Exiter 150cc gồm 4 VĐV thi đấu trên 10 vòng sân; hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì Yaz 125cc có 4 VĐV thi đấu trên 10 vòng sân.
Kết quả, VĐV Nguyễn Anh Tuấn (Phú Quốc) vô địch nội dung Yaz 125cc; Nguyễn Hoàng Tiến (Cần Thơ) vô địch nội dung Exiter 150cc; Đào Hồng Trung (Phú Quốc) vô địch nội dung Suzuki Sport 120cc.