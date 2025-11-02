Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hấp dẫn màn "thủy chiến" đua mô tô Cúp vô địch Quốc gia

Cảnh Kỳ

TPO - Chiều 2/11, tại sân vận động Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Giải đua xe mô tô Cúp vô địch Quốc gia lần thứ I năm 2025 - chặng 4.

z7181262708191-0cd678e9f577fffcc9cb750f28b3d7eb.jpg
Giải đấu diễn ra trong khuôn khổ Tuần Lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long năm 2025, Lễ hội Ok Om Bok﻿. Ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL Vĩnh Long trao cờ lưu niệm cho các vận động viên.
z7181262733781-4e95862462a1aa4b55141aca4d5885af.jpg
Giải đấu quy tụ 8 đơn vị tham gia gồm Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, TPHCM, Cà Mau, Tây Ninh, Đà Nẵng và Lâm Đồng, với 65 vận động viên﻿ (VĐV) đại diện cho 40 câu lạc bộ tranh tài ở 3 nội dung gồm: YAZ 125cc; Sport 120cc và Bốn thì 150cc.
z7181262722638-f3a90d800f7335b85920b8450635dc20.jpg
Ông Cao Quốc Dũng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Long cho biết, đây là dịp để các tay đua thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và niềm đam mê tốc độ. Giải đấu còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và du lịch Vĩnh Long tới bạn bè cả nước và quốc tế.
z7181262697651-2de976a056cf681c66680d6fdc9e7e5f.jpg
Cuộc đua thêm phần 'khốc liệt' ngay từ vòng loại khi xuất hiện những đợt mưa.
z7181262713400-bb20d860b810eb7a2ad9e7d3d016f471.jpg
z7181262701526-6e000c459fe046dfb43fd20e8ab41004.jpg
Cuộc đua thành màn "thủy chiến" trên sân vận động Trà Vinh.
z7181262743237-e426a4ecd503bcdd491e938ed3a02dc6.jpg
Một tay đua văng khỏi xe.
z7181262724947-01e421f8671ca595cb639adda23d175f.jpg
z7181262907771-c6127272b89a8e7d1c91b25196e58936.jpg
Đường đua trơn đã gây ra những sự cố cho các tay đua.
z7181262718632-23a03d004183359a07e458621630abaf.jpg
z7181262755447-1ae80ca9e8c13d2e4c847b21ee857579.jpg
Các tay đua thi đấu qua các vòng loại, vòng 2, vòng bán kết và vòng chung kết.
z7181262729940-53ee7bb69c4cb148c3ca7d53671d5b61.jpg
z7181262750044-40d4956f27d051e349f3a8c4429733f7.jpg
Tại vòng chung kết, hệ phong trào dòng xe 2 thì Suzuki Sport 120cc có 4 VĐV thi đấu trên 8 vòng sân; hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì Exiter 150cc gồm 4 VĐV thi đấu trên 10 vòng sân; hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì Yaz 125cc có 4 VĐV thi đấu trên 10 vòng sân.

Kết quả, VĐV Nguyễn Anh Tuấn (Phú Quốc) vô địch nội dung Yaz 125cc; Nguyễn Hoàng Tiến (Cần Thơ) vô địch nội dung Exiter 150cc; Đào Hồng Trung (Phú Quốc) vô địch nội dung Suzuki Sport 120cc.

Cảnh Kỳ
#đua mô tô #Vĩnh Long #Cúp vô địch Quốc gia #giải đua xe 2025 #chặng 4 #thể thao Việt Nam #xe đạp mô tô

