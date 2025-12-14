Nhận định Alaves vs Real Madrid, 03h00 ngày 15/12: Vượt cơn sóng dữ

TPO - Nhận định bóng đá Alaves vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ có chiến thắng trước Alaves mới giúp HLV Xabi Alonso ở lại với đội chủ sân Bernabeu lâu hơn nữa. Los Blancos cũng đang rất khát điểm trong cuộc đua vô địch với đại kình địch Barcelona.

Real Madrid thường xuyên đánh bại Alaves.

Nhận định trước trận đấu Alaves vs Real Madrid

HLV Xabi Alonso đang chịu rất nhiều sức ép từ phía ban lãnh đạo Real Madrid sau chuỗi kết quả tệ hại trong hơn 1 tháng vừa qua. Los Blancos đã từng dẫn trước Barcelona 5 điểm tại La Liga, nhưng cục diện đã thay đổi trong vài vòng đấu gần đây. Đoàn quân của Xabi Alonso bỗng dưng sa sút khó hiểu khi liên tiếp mất điểm trước các đối thủ "chiếu dưới".

Thất bại gần đây trước Celta Vigo và mới nhất là trận thua "tâm phục khẩu phục" khi chạm trán Man City khiến vị trí của chiến lược gia người Tây Ban Nha lung lay dữ dội. Vì thế, chuyến làm khách trên sân của Alaves được xem là cơ hội cuối cùng cho Xabi Alonso. Alaves không phải đối thủ xứng tầm với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha, nhưng họ hoàn toàn có thể gây sốc trong cuộc đấu sắp tới.

Real Madrid đang gặp khủng hoảng ở hàng phòng ngự khi rất nhiều hậu vệ đã dính chấn thương sau thời gian cày ải hoặc vắng mặt vì thẻ phạt. Trong những trận đấu gần đây, hàng thủ của Real Madrid mắc rất nhiều sai lầm dẫn đến những bàn thua ngớ ngẩn. Nếu không sớm cải thiện vấn đề này, đội bóng của HLV Xabi Alonso có khả năng tiếp tục nhận về những kết quả kém vui.

Tin vui cho Real Madrid là chân sút Kylian Mbappe đã trở lại tập luyện và có thể ra sân trong tuần này. Real Madrid đã phụ thuộc rất nhiều vào siêu sao người Pháp, vì thế sự trở lại kịp thời của Mbappe có thể sẽ mang đến những tín hiệu lạc quan trong bối cảnh hàng công của họ đang tỏ ra khá vô hại trong vài trận đấu gần đây. Mỗi khi Mbappe không tỏa sáng, Los Blancos thường chơi bế tắc, vô hồn và dễ dàng bị tổn thương trước mọi đối thủ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Alaves vs Real Madrid

Alaves và Real Madrid đều đang có phong độ trồi sụt tại La Liga. Trong 5 trận đấu gần nhất, Alaves thắng 2 và thua 3.

Real Madrid có 1 chiến thắng, hòa tới 3 trận và nhận 1 thất bại. Tính trên mọi đấu trường thì Los Blancos chỉ thắng 2/8 trận gần nhất.

Alaves là đối thủ dễ chịu với Real Madrid. Đội bóng thủ đô đang sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trước Alaves. Lần gần nhất Real Madrid nhận thất bại đã diễn ra cách đây 5 năm.

Thông tin lực lượng Alaves vs Real Madrid

Alaves thiếu Facundo Garces vì án cấm thi đấu dài hạn.

Carvajal, Alaba, Ferland Mendy, Alexander-Arnold, Militao, Camavinga vắng mặt do chấn thương. Fran Garcia, Carreras, Endrick bị treo giò.

Đội hình dự kiến Alaves vs Real Madrid

Alaves: Sivera; Castro, Tenaglia, Parada, Enriquez; Calebe, Blanco, Suarez, Alena; Martinez, Boye.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Raul Asencio, Huijsen, Valdepenas; Bellingham, Tchouameni, Guler; Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

Dự đoán tỷ số Alaves 1-3 Real Madrid