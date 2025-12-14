Trực tiếp SEA Games 33 ngày 14/12: Kỳ vọng vàng ở bơi, bắn súng

TPO - Hôm nay (14/12), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào tranh tài nhiều nội dung ở SEA Games 33. Niềm hy vọng huy chương của đoàn sẽ tập trung vào các môn bắn súng, bơi, điền kinh và dĩ nhiên là các môn võ.

Xem trực tiếp SEA Games 33 report Đang diễn ra vòng loại bắn súng ngắn cá nhân nữ Ảnh Ngọc Tú

Đầu tiên, Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu bắn súng nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội. Trong khi đó, đường kim vô địch châu Á Phạm Quang Huy sẽ thi 10 m súng ngắn hơi. Các xạ thủ này hứa hẹn tranh chấp HCV trong trận chung kết diễn ra từ 11h45.

Cùng với bắn súng, wushu tiếp tục là “mỏ vàng” quen thuộc của thể thao Việt Nam khi Dương Thúy Vi ra quân ở nội dung kiếm thuật nữ. Với đẳng cấp và bề dày thành tích, nữ võ sĩ được kỳ vọng sẽ mang về thêm vinh quang cho wushu Việt Nam.

Ở nội dung xe đạp đường trường, vận động viên hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thị Thật sẽ tranh tài lúc 15h00, cô là đương kim vô địch SEA Games. Chắc chắn người hâm mộ sẽ kỳ vọng vận động viên này bảo vệ được vị thế của mình.

Các VĐV bơi sẽ tiếp tục thi chung kết

Lúc 16h00, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết môn bóng đá. Đối thủ của các cô gái áo đỏ là Indonesia. Đội tuyển xứ vạn đảo không cùng đẳng cấp với Việt Nam. Họ toàn thua Việt Nam trong quá khứ và trung bình mỗi trận nhận hơn 6 bàn thua. Do vậy mà việc Việt Nam đánh bại Indonesia gần như là điều đương nhiên. Sau đó vài tiếng, đội tuyển nữ sẽ biết được đối thủ của mình ở trận chung kết.

Ở môn bơi, 6 bộ huy chương được trao trong ngày, trong đó Phạm Thanh Bảo là cái tên đáng chú ý nhất khi tranh tài ở nội dung 200 m ếch nam lúc 18 giờ, hứa hẹn mang về thêm HCV cho đoàn Việt Nam.