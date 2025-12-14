Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 14/12: Golf cạnh tranh huy chương, thể thao Việt Nam bứt phá

Trọng Đạt
TPO - Ngày thi đấu 14/12 được xem là một trong những ngày cao điểm nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các VĐV nước nhà bước vào tranh tài ở hàng loạt môn thế mạnh với khoảng 40 cơ hội cạnh tranh huy chương vàng.

1.jpg

Tâm điểm buổi sáng dồn về trường bắn, nơi các nội dung 10 m súng ngắn hơi bắt đầu từ 9 giờ 30. Đương kim vô địch ASIAD Phạm Quang Huy thi đấu cả cá nhân lẫn đồng đội nam, được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đua quyết liệt cho vị trí cao nhất. Ở nội dung nữ, Trịnh Thu Vinh - xạ thủ từng đứng hạng tư Olympic Paris 2024 - bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Chung kết các nội dung súng ngắn hơi dự kiến diễn ra từ 11 giờ 45.

Song song với bắn súng, wushu tiếp tục là “mỏ vàng” quen thuộc khi Dương Thúy Vi ra quân ở nội dung kiếm thuật nữ. Với đẳng cấp và bề dày thành tích, nữ võ sĩ được kỳ vọng sẽ mang về thêm vinh quang cho wushu Việt Nam. Ở môn bắn cung, Đỗ Thị Ánh Nguyệt tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhờ bản lĩnh thi đấu ổn định ở các giải đấu khu vực.

Buổi chiều, đường đua xe đạp chứng kiến sự trở lại của Nguyễn Thị Thật ở nội dung tốc độ nữ từ 15 giờ. Tay đua từng vô địch châu Á và đang là đương kim vô địch SEA Games đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của xe đạp Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á.

Trên sân điền kinh, các nội dung đường dài diễn ra với 4 bộ huy chương ở đi bộ 20 km nam, nữ và marathon nam, nữ. Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục là niềm hy vọng lớn ở nội dung đi bộ 20 km nữ, trong khi Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam) và Bùi Thị Thu Hà (marathon nữ) được đánh giá đủ khả năng tranh chấp huy chương.

Ở môn bơi, 6 bộ huy chương được trao trong ngày, trong đó Phạm Thanh Bảo là cái tên đáng chú ý nhất khi tranh tài ở nội dung 200 m ếch nam lúc 18 giờ, hứa hẹn mang về thêm HCV cho đoàn Việt Nam.

Ở môn golf, các nội dung cũng bước vào vòng chung kết, nơi đội tuyển Việt Nam đặt niềm tin vào hai gương mặt trẻ triển vọng Nguyễn Anh Minh và Lê Chúc An. Với phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu cùng bản lĩnh thi đấu ngày càng chín, cả hai được đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương, đặc biệt trong cuộc đua vào top 3 cá nhân.

Bên cạnh các môn cá nhân, bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận bán kết gặp Indonesia lúc 16 giờ. Dù đối thủ có thêm các cầu thủ nhập tịch, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn được đánh giá vượt trội và hướng tới một chiến thắng để giành vé vào chung kết. Trước đó, futsal nữ Việt Nam chạm trán Myanmar lúc 13 giờ 30, chỉ cần một trận hòa là đủ để giành quyền đi tiếp. Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng thi đấu bán kết với Philippines, mục tiêu là tấm vé vào chung kết.

Sau 4 ngày thi đấu, thể thao Việt Nam đã giành 30 HCV, 28 HCB và 53 HCĐ, tạm xếp sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương. Ngày 14/12 được kỳ vọng sẽ giúp đoàn Việt Nam tiếp tục gia tăng thành tích, đặc biệt ở các môn bắn súng, wushu, bơi và điền kinh.

screen-shot-2025-12-14-at-073013.png
screen-shot-2025-12-14-at-073026.png
screen-shot-2025-12-14-at-073040.png
screen-shot-2025-12-14-at-073055.png
screen-shot-2025-12-14-at-073116.png
screen-shot-2025-12-14-at-073127.png
Trọng Đạt
