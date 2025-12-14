Khi các cuộc đua diễn ra, và Nguyễn Thị Oanh luôn là người chiến thắng

Nguyễn Thị Oanh khoe tấm huy chương Vàng thứ 13 tại các kỳ SEA Games. (Ảnh: Anh Thắng)

Bước ra đường pitch, bắt đầu sải bước, thực hiện cú bứt phá cuối cùng để trở thành người cán đích đầu tiên trên đường chạy 5.000m, và sau đó nói về mục tiêu giành huy chương Vàng ở tất cả các nội dung tham dự - mọi thứ với Nguyễn Thị Oanh đã trở thành một thói quen.

Tại SEA Games 33 ở Supachalasai, SEA Games 32 tại Modorok, hay SEA Games 31 trên đường chạy Mỹ Đình rồi những kỳ SEA Games trước nữa, Nguyễn Thị Oanh đều chạy và giành vàng. Không bao giờ có cơ hội để bất ngờ xuất hiện. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam nhất quán một cách đáng kinh ngạc.

Không chỉ vậy, khi thời gian trôi đi và tuổi tác nhiều thêm, Nguyễn Thị Oanh còn ngày càng trở nên tốt hơn. Nếu như hai năm trước ở Campuchia, cô gái sinh năm 1995 hoàn thành cự ly 5.000 mới thành tích 17’00”33 thì năm nay trên đất Thái Lan, Nguyễn Thị Oanh chỉ mất 16’27”14.

Những sải bước mạnh mẽ của Nguyễn Thị Oanh tại Supachalasai. (Ảnh: Anh Thắng)

Khi Nguyễn Thị Oanh bứt phá, không ai có khả năng bắt kịp. (Ảnh: Anh Thắng)

Và cứ thế, cô sẽ dần bỏ lại tất cả phía sau. (Ảnh: Anh Thắng)

"Điền kinh là những ngày chạy dưới tiết trời oi bức hay những hôm trời mưa tầm tã chạy bì bõm trên sân, lại có lúc trời đông giá rét. Nhưng mỗi ngành nghề, mỗi môn thể thao đều có sự vất vả riêng. Điều chúng ta phải làm là đón nhận, coi đó là một phần của việc đạt được mục tiêu. Tôi luôn tâm niệm phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày, mỗi buổi tập và mỗi giải đấu, đồng thời sao cho ngày hôm nay luôn tốt hơn hôm qua”, Oanh chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với phóng viên báo Tiền Phong.

Tối ngày 13/12 tại Supachalasai, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa nhấn mạnh, "đã theo nghiệp vận động viên, tất cả luôn có những mục tiêu và phấn đấu cho thành tích tốt hơn, vậy nên bản thân tôi hướng tới những mục tiêu tốt nhất ở mọi nội dung mà tôi sẽ thi đấu".

Cứ như thế, trong khi các đối thủ nỗ lực để bắt kịp Nguyễn Thị Oanh, cô cũng nỗ lực không ngừng nghỉ để bứt xa khỏi họ. Cuộc đuổi bắt không hồi kết này chỉ có một kết quả dễ đoán: Nguyễn Thị Oanh là người chiến thắng.

Nguyễn Thị Oanh rạng rỡ cùng lá cờ Tổ quốc. (Ảnh: Anh Thắng)

Luôn như vậy, các cuộc thi được tổ chức và Nguyễn Thị Oanh sẽ là người về nhất. (Ảnh: Anh Thắng)

Tin không vui cho các đối thủ, hiện Nguyễn Thị Oanh còn khát khao hơn bởi có cho mình mục tiêu lớn hơn: trở thành vận động viên điền kinh của Việt Nam cũng như Đông Nam Á sở hữu nhiều huy chương Vàng nhất lịch sử SEA Games.

Với tấm huy chương Vàng vừa giành được, cô đã san bằng kỷ lục 13 huy chương Vàng của đàn chị Nguyễn Thị Huyền, người đã giải nghệ sau SEA Games 32. Chỉ cần thêm một "vàng" nữa, Nguyễn Thị Oanh sẽ thiết lập cột mốc mới.

"Tôi mong rằng may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với tôi", Nguyễn Thị Oanh khiêm tốn nói. Thật ra cô gái vàng của điền kinh Việt Nam không cần đến nó, bởi tài năng, ý chí cùng khát khao chiến thắng không bao giờ cạn, cô luôn làm chủ vận may.