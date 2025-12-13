Bóng bàn Việt Nam không gây được bất ngờ trước các đối thủ cực mạnh ở SEA Games 33

TPO - Ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33 không thành công khi Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc và các đồng đội để thua trước các đối thủ mạnh của Singapore và chủ nhà Thái Lan.

Bóng bàn Việt Nam có ngày thi đấu chưa thành công tại SEA Games 33 (ảnh M.D)

Ở nội dung đồng đội nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang là người duy nhất giành chiến thắng, khi đánh bại Tamolwan 3-1 (11/9, 6/11, 11/8, 11/8). Diệu Khánh thua đáng tiếc Suthasini với tỷ số 2-3 (4/11, 11/8, 7/11, 11/6, 10/12), thua Orawan 0-3 (4/11, 5/11, 4/11). Mai Ngọc thua chóng vánh 0-3 trước tay vợt nữ số 1 Thái Lan - Orawan. Đội nữ Việt Nam thua chung cuộc 1-3.

Đội bóng bàn nam Việt Nam cũng không vượt qua được đối thủ được đánh giá cao hơn từ Singapore. Đinh Anh Hoàng và các đồng đội để thua với tỷ số 1-3 trước đội Singapore. Nguyễn Anh Tú là người duy nhất chiến thắng ở trận đấu này.

Cả đội bóng bàn nam và nữ Việt Nam đều còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Đội nữ tranh vị trí nhì bảng với Philippines, còn đội nam tranh vị trí nhì bảng với Indonesia.

Một điểm đáng chú ý tại SEA Games lần này, các đối thủ của Việt Nam đều mang khá nhiều VĐV trẻ tranh tài và những gương mặt này đều thể hiện sự tiến bộ. Một đại diện Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề trên để có sự chuẩn bị cho bóng bàn Việt Nam giai đoạn tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển bóng bàn nam, nữ Việt Nam.

