Sắp lộ diện sân vận động lớn nhất thế giới

Theo thống kê chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, Narendra Modi (Ấn Độ) đang là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới với 132.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, vị trí này sẽ sớm bị soán ngôi bởi sân vận động Trống Đồng (Việt Nam) chuẩn bị khởi công ngày 19/12 tới đây. Với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi, Trống Đồng sẽ xác lập kỷ lục mới về sức chứa cũng như độ hiện đại trong lịch sử phát triển sân vận động toàn cầu.

Trong suốt nhiều thập kỷ của thế kỷ XX, khi nhắc tới sân vận động (SVĐ) có lượng khán giả vào sân nhiều nhất thế giới trong một trận đấu, Maracana (Brazil) luôn được gọi tên. SVĐ này từng đón gần 200.000 khán giả trong trận đấu giữa Brazil và Uruguay tại VCK World Cup 1950, nhờ việc tận dụng các khu vực sân thượng và không gian đứng xem xung quanh khán đài.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của các tiêu chuẩn an toàn, tổ chức và vận hành sự kiện thể thao quốc tế, những khu vực sân thượng này dần được loại bỏ, thay thế bằng ghế ngồi cố định và an toàn. Đặc biệt, sau quá trình cải tạo phục vụ World Cup 2014, sức chứa của Maracana đã giảm xuống còn 78.838 chỗ ngồi như hiện tại.

Từ đây, khái niệm “Sân vận động lớn nhất thế giới” không còn được đo bằng số lượng khán giả tối đa có mặt trong sân, mà được xác lập dựa trên sức chứa ghế ngồi tiêu chuẩn, đánh dấu sự chuyển dịch sang kỷ nguyên của các siêu SVĐ hiện đại, đa năng, an toàn và bền vững.

5 sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới theo chuẩn quốc tế hiện tại

Top 1 - Narendra Modi (Ấn Độ): 132.000 chỗ ngồi

Ảnh: ANI

Khánh thành năm 2020 trên nền sân Sardar Patel cũ, SVĐ Narendra Modi hiện là SVĐ lớn nhất thế giới tính theo sức chứa ghế ngồi và là biểu tượng mới của cricket Ấn Độ.

Sân thuộc sở hữu của Hiệp hội Cricket Gujarat, là trung tâm tổ chức các trận đấu Test, ODI, T20 quốc tế và giải IPL danh tiếng. Với tổng chi phí xây dựng khoảng 100 triệu USD, SVĐ có thiết kế hình vòng tròn với những ghế ngồi màu xanh dương và nghệ tây truyền thống của đội tuyển Ấn Độ, cho phép tầm nhìn tối ưu từ mọi vị trí trên khán đài.

Công trình được trang bị 76 lối ra vào, hệ thống chiếu sáng LED gắn trên mái thay cho các cột đèn truyền thống, giúp cải thiện trải nghiệm khán giả và hiệu quả vận hành.

Top 2 - Rungrado 1 tháng 5 (Triều Tiên): 114.000 chỗ ngồi

Ảnh: KCNA

Rungrado 1 tháng 5 tọa lạc tại Bình Nhưỡng, khánh thành năm 1989 và là nơi diễn ra một số trận đấu của đội tuyển bóng đá Triều Tiên, đồng thời từng đăng cai các trận đấu vòng loại Giải vô địch U23 châu Á năm 2018. Kiến trúc bên ngoài của sân được thiết kế như những cánh hoa xếp chồng, trong khi bên trong gồm hai vòng tròn khán đài lớn.

Mặc dù được trang web của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ghi nhận sức chứa 150.000 người, tuy nhiên trên thực tế, SVĐ Rungrado 1 tháng 5 chỉ có 114.000 chỗ ngồi tiêu chuẩn được thiết kế sẵn. Theo lý giải của trang dữ liệu về sân vận động stadiumdb.com, con số 150.000 là số người có thể cùng hiện diện trên sân (giống trường hợp của SVĐ Maracana trước đây). Stadiumdb.com cho biết, đại diện trang này đã đi chứng thực và sau khi đếm toàn bộ ghế, bao gồm khu VIP và báo chí, con số dừng lại ở chưa đến 114.000 chỗ ngồi. (Link tham khảo)

Top 3 - Michigan (Mỹ): 107.601 chỗ ngồi

Ảnh: Getty Images

Tọa lạc tại Ann Arbor, SVĐ Michigan là sân bóng bầu dục chính của Đại học Michigan, đồng thời được sử dụng cho các sự kiện bóng đá, khúc côn cầu trên băng và bóng vợt. Sân được xây dựng từ năm 1927 và cải tạo lớn vào năm 2010, đã được mở rộng từ sức chứa ban đầu là 72.000 chỗ lên hơn 107.000 chỗ ngồi như hiện tại.

Với biệt danh “The Big House”, Michigan Stadium là một trong những SVĐ mang tính biểu tượng của thể thao đại học Mỹ.

Top 4 - Beaver (Mỹ): 106.572 chỗ ngồi

Ảnh: PSU

Beaver Stadium là sân nhà của đội tuyển thể thao Penn State Nittany Lions, thuộc Đại học bang Pennsylvania. Khánh thành năm 1960, sân đã trải qua nhiều lần mở rộng và nổi tiếng với kết cấu đặc biệt do được “xếp chồng” các khán đài lên cấu trúc cũ theo từng giai đoạn.

Beaver Stadium được biết đến với bầu không khí cuồng nhiệt, đặc biệt là các trận đấu ban đêm. Trong đó, những trận “White Out” (toàn bộ khán giả mặc trang phục trắng để tạo áp lực tâm lý lên đối thủ) được xem là một trong những trải nghiệm khán giả ấn tượng nhất trong hệ thống các giải thể thao đại học Mỹ.

“Sao đổi ngôi” vừa lộ diện - Trống Đồng (Việt Nam)

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được công bố, SVĐ Trống Đồng - hạng mục biểu tượng của Khu đô thị Olympic (Hà Nội) đang chuẩn bị khởi công ngày 19/12

Ẩn số của hệ thống sân vận động hiện đại, đẳng cấp thế giới vừa lộ diện với “tên tuổi” mới toanh đến từ Việt Nam: SVĐ Trống Đồng với 135.000 chỗ ngồi.

Với việc nhiều hơn Top 1 hiện tại khoảng 3.000 chỗ ngồi – khi đi vào vận hành, SVĐ Trống Đồng sẽ ngay lập tức soán ngôi Narendra Modi để trở thành SVĐ có sức chứa lớn nhất thế giới với quy mô 135.000 chỗ ngồi trên tổng diện tích 73,3 ha.

Không chỉ to nhất, đạt chuẩn SVĐ quốc tế thế hệ mới, đạt chuẩn FIFA và đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô siêu lớn như World Cup - Trống Đồng còn là SVĐ có mái che đóng - mở tự động lớn nhất hành tinh, vượt qua kỷ lục hiện do sân AT&T (Texas, Mỹ) nắm giữ. Đây cũng là công trình xanh và thông minh hàng đầu, vừa đảm bảo kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực, vừa thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, về mặt kiến trúc – SVĐ Trống Đồng sẽ là công trình hạ tầng thể thao có bản sắc độc đáo nhất toàn cầu, với cảm hứng đậm nét từ trống đồng Đông Sơn – đại diện của văn minh Việt cổ và hào khí dân tộc. Vẻ ngoài độc nhất vô nhị sẽ đưa Trống Đồng vượt qua chức năng của một công trình thể thao để trở thành biểu tượng mới cho văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình; phù hợp với các sự kiện có tầm vóc và đẳng cấp toàn cầu.