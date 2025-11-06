Toàn cảnh vị trí xây sân vận động lớn nhất Việt Nam

Sân PVF được quy hoạch như một tổ hợp thể thao - dịch vụ, rộng tới 920.000 m², với bãi đỗ xe 180.000 m², lấy cảm hứng từ sân AT&T (Mỹ) và sân quốc gia Singapore.

Ba điểm nhấn nổi bật của công trình là: mái vòm có thể đóng mở tự động trong 12 - 20 phút, mô phỏng công nghệ của sân AT&T - sân có mái vòm lớn nhất thế giới; Mặt sân modul hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo, tương tự sân Wembley (Vương quốc Anh) giúp thoát nước nhanh, chống trơn trượt và dễ bảo trì; khu VIP cao cấp với phòng riêng, ban công toàn cảnh và dịch vụ ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, sân PVF sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đi vào hoạt động năm 2002 để tổ chức SEA Games 2003.