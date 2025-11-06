Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Toàn cảnh vị trí xây sân vận động lớn nhất Việt Nam

Đức Nguyễn

TPO - Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên được xây trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam và các sự kiện bóng đá quốc tế trong tương lai.

VIDEO: Nhìn toàn cảnh nơi sắp xây sân vận động 60.000 chỗ ngồi lớn nhất Việt Nam.
tp-tienphong-294.jpg
Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) vừa được chọn làm địa điểm xây dựng dự án sân PVF Hưng Yên – công trình dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất Việt Nam, với sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi khi hoàn thành.
tp-tienphong-307.jpg
Trung tâm PVF nằm cạnh trục đường 379, cách khu đô thị Ecopark khoảng 6 km, thuận tiện kết nối với trung tâm Hà Nội qua tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cầu Thanh Trì.
tp-tienphong-300.jpg
tp-tienphong-296.jpg
Với quy mô hơn 22 ha, Trung tâm PVF được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 7 sân bóng (1 sân thi đấu chính sức chứa 3.600 chỗ ngồi và 6 sân tập đạt chuẩn). Ngoài ra, trung tâm còn có hệ thống ký túc xá hiện đại, nhà ăn, phòng học và thư viện phục vụ toàn diện cho học viên.
tp-tienphong-317.jpg
tp-tienphong-316.jpg
tp-tienphong-305.jpg
Bên cạnh các sân ngoài trời, trung tâm còn được trang bị một sân tập trong nhà hiện đại, giúp học viên có thể tập luyện trong mọi điều kiện thời tiết.
tp-tienphong-306.jpg
Theo đề án, sân vận động mới sẽ có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chức năng và hạng mục chuyên môn đi kèm.
tp-tienphong-315.jpg
Sân vận động được trang bị đầy đủ các khu chức năng như khu kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành – phát sóng, khu dành cho báo chí, cầu thủ, VIP cùng các khu dịch vụ ẩm thực...
tp-tienphong-314.jpg
Điểm vượt trội khác biệt của SVĐ PVF chính là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút. Đây là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.
tp-tienphong-304.jpg
tp-tienphong-311.jpg
tp-tienphong-310.jpg
Tại vị trí dự kiến xây dựng sân vận động mới, khu vực xung quanh hiện là các nhà vườn trồng cây cảnh thuộc làng nghề hoa, cây cảnh Liên Nghĩa, với chủ yếu là bưởi, cam và các loại cây cảnh truyền thống.
tp-tienphong-308.jpg
Chủ các nhà vườn quanh khu đất cho biết, họ rất vui mừng khi nghe tin về dự án xây dựng sân vận động lớn nhất Việt Nam và sẵn sàng bàn giao, di dời khi có thông báo thu hồi đất phục vụ công trình.
tp-tienphong-299.jpg
Khu vực nhà xưởng đối diện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.
tp-tienphong-297.jpg
Sau khi hoàn thiện, sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA, sẽ đủ điều kiện tổ chức các trận đấu quốc tế. Công trình không chỉ phục vụ thi đấu, huấn luyện cầu thủ trẻ mà còn là trung tâm thể thao, sự kiện quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quốc gia.
a-1824.png
Phối cảnh sân PVF sau khi hoàn thành.
tp-tienphong-313.jpg
Vị trí xây dựng dự án SVĐ PVF trong tương lai. ﻿(Ảnh: Google Maps)

Sân PVF được quy hoạch như một tổ hợp thể thao - dịch vụ, rộng tới 920.000 m², với bãi đỗ xe 180.000 m², lấy cảm hứng từ sân AT&T (Mỹ) và sân quốc gia Singapore.

Ba điểm nhấn nổi bật của công trình là: mái vòm có thể đóng mở tự động trong 12 - 20 phút, mô phỏng công nghệ của sân AT&T - sân có mái vòm lớn nhất thế giới; Mặt sân modul hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo, tương tự sân Wembley (Vương quốc Anh) giúp thoát nước nhanh, chống trơn trượt và dễ bảo trì; khu VIP cao cấp với phòng riêng, ban công toàn cảnh và dịch vụ ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, sân PVF sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đi vào hoạt động năm 2002 để tổ chức SEA Games 2003.

Đức Nguyễn
#sân vận động #Hưng Yên #thể thao #bóng đá #PVF #biểu tượng thể thao

