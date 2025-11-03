Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hòa Phát đầu tư khu công nghiệp quy mô 235ha tại Hưng Yên

Thục Quyên

Tập đoàn Hòa Phát vừa được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt – Giai đoạn 1. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao đất đã có hạ tầng cho khách thuê từ cuối năm 2026.

kcn-ly-thuong-kiet.jpg
Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt của Hoà Phát có quy mô 235ha tại Hưng Yên

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt - Giai đoạn 1 có quy mô diện tích 235 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, được thực hiện tại xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Một trong những lợi thế nổi bật của Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc, kết nối nhanh chóng tới cảng biển Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

Vị trí giao thông thuận tiện giúp Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng.

Cùng với đó, Hưng Yên áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Chủ đầu tư Khu công nghiệp là Tập đoàn Hòa Phát cam kết đồng hành, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, kết nối các dịch vụ về hạ tầng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thuê đất tại đây.

Ông Trần Kiên Cường – Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt cho biết, công ty đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Dự kiến, công ty sẽ bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng từ quý II/2026 và sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ cuối năm 2026.

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là dự án hạ tầng công nghiệp mới nhất được phê duyệt của Hòa Phát. Ngoài ra, Tập đoàn đang đồng thời triển khai hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu (Hải Phòng) và Khu công nghiệp Đồng Phúc (Bắc Ninh). Tính đến tháng 10/2025, tổng quỹ đất Khu công nghiệp của Hòa Phát hiện đạt trên 2.435 ha.

Các Khu công nghiệp hiện hữu của Tập đoàn Hòa Phát gồm Khu công nghiệp Phố Nối A, Khu công nghiệp Yên Mỹ II (Hưng Yên), Khu công nghiệp Hòa Mạc (Ninh Bình) đều có vị trí địa lý thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn của hàng trăm doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy của các Khu công nghiệp này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Thục Quyên
#Hòa Phát #khu công nghiệp #Hưng Yên #đầu tư

Cùng chuyên mục