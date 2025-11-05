Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến

Nhóm PV Thời sự

TPO - Tuyến đường kết nối đầu tiên giữa hai trung tâm đô thị lớn nhất Hưng Yên là phường Thái Bình và phường Phố Hiến vừa được UBND tỉnh Hưng Yên khởi công. Hình ảnh thiết kế kèm thông tin chức năng tuyến đường vừa được chủ đầu tư công bố.

tp-1-6961.jpg
Với thiết kế 10 làn xe, vận tốc đạt 80km/h, dự án tuyến đường nối giữa phường Thái Bình với phường Phố Hiến có mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 Hưng Yên làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 31/10/2025.
tp-2-6366.jpg
Theo thiết kế, ở giai đoạn phân kỳ đầu tư thứ nhất, dự án thi công tuyến đường song hành hai bên, chiều rộng mỗi chiều đường song hành là 3 làn xe; dải đất ở giữa (chính tuyến trong tương lai, rộng 6 làn xe, trong tương lai có thể làm đường cao tốc hoặc đường sắt đô thị đi trên cao.
tp-3-7732.jpg
Toàn tuyến có 8 cầu vượt sông và 9 nút giao thông đồng mức.
tp-4-1622.jpg
Tại phường Thái Bình, dự án sẽ xây cầu vượt sông Trà Lý.
tp-5-1019.jpg
Đối với đường song hành hai bên, dự án sẽ thi công trong giai đoạn từ 2025-2028 và được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1, thực hiện từ nút giao Quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu, dài 18,8 km, tổng kinh phí 3.735 tỷ đồng; giai đoạn 2, từ nút giao Đồng Tu đến đê Hữu sông Luộc. Năm 2028, dự án sẽ hình thành một trục giao thông đồng bộ từ
﻿ Thái Bình đến xã Hưng Hà và có hạ tầng kết nối với phường Phố Hiến.
tp-6-2719.jpg
Đường song hành hai bên của dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, dự án xây dựng đồng bộ các công trình dọc tuyến gồm: Cầu; cống, mương thủy lợi; cây xanh; điện chiếu sáng; đèn tín hiệu và hệ thống an toàn giao thông...
7-1004.jpg
Địa điểm khởi công dự án vừa qua là phía bờ Bắc sông Trà Lý tại phường Thái Bình. Hai nhà thầu tham gia thi công dự án bằng hình thức liên danh là Công ty CP xây dựng Xuân Quang - Công ty xây dựng Trường Sơn.
8-8795.jpg
Hiện trường dự án thi công qua 7 phường, xã, gồm: phường Thái Bình; 6 xã: Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hồng Minh, Hưng Hà, Tiên La, Ngự Thiên; sau lễ khởi công nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị ra nhiều vị trí công trường để thi công dự án.

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, ngoài kết nối thông thương, giảm khoảng cách giữa hai đô thị lớn nhất của tỉnh là Thái Bình và Phố Hiến, tuyến đường còn là trục giao thông chiến lược để tạo cực tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chiến lược đưa Khu kinh tế biển Thái Bình thành Khu kinh tế tự do đầu tiên ở miền Bắc.

Nhóm PV Thời sự
#Hưng yên #tỉnh hưng yên #thái bình #ban qlda giao thông 2 #đường thái bình - phố hiến

Xem thêm

Cùng chuyên mục