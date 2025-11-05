Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, ngoài kết nối thông thương, giảm khoảng cách giữa hai đô thị lớn nhất của tỉnh là Thái Bình và Phố Hiến, tuyến đường còn là trục giao thông chiến lược để tạo cực tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chiến lược đưa Khu kinh tế biển Thái Bình thành Khu kinh tế tự do đầu tiên ở miền Bắc.