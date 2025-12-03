Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đấu giao hữu tuyển Nga trước SEA Games 33

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận lời mời của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đội tuyển bóng bàn Liên bang Nga đã có mặt tại Hà Nội vào sáng 3/12, chính thức bắt đầu chuyến thăm, giao lưu và tập luyện cùng đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2025-12-03-luc-122539.png
Bóng bàn Việt Nam có đợt thi đấu giao hữu bổ ích trước thềm SEA Games 33

Sự kiện diễn ra ngay trước thềm SEA Games 33 (Thái Lan) là cơ hội quý để các tuyển thủ bóng bàn Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm. Sáng nay 3/12, hai đội đã có buổi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và làm quen với không gian tập luyện.

Những giờ tập đầu tiên diễn ra trong không khí cởi mở nhưng giàu tính chuyên môn, giúp các vận động viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận phong cách thi đấu hiện đại, kỷ luật và tốc độ từ một nền bóng bàn có truyền thống mạnh của châu Âu.

TTK Liên đoàn bóng bàn Việt Nam ông Nguyễn Nam Hải cho biết ngày mai 4/12, hai đội sẽ bước vào thi đấu giao hữu nhiều nội dung. Đây là pha chạy "nước rút" của đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33.

anh-chup-man-hinh-2025-12-03-luc-123014.png

Mục tiêu của tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33 là giành tối thiểu 1 huy chương vàng. Nội dung đôi nam nữ mà Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc từng vô địch SEA Games 32 tiếp tục là niềm kỳ vọng số 1 của đội tuyển. Ngoài ra, các tay vợt vẫn đặt quyết tâm tiến sâu vào các nội dung đơn, dù theo quy định mới, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký tối đa 2 vận động viên cho mỗi nội dung.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của đội tuyển bóng bàn đã được triển khai sớm và hiện gần như hoàn tất. Toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu phía trước, hướng đến bước đột phá mạnh hơn trong tương lai.

Tiểu Phùng
#Đội tuyển bóng bàn Nga #SEA Games 33 #Đinh Anh Hoàng #Trần Mai Ngọc #Thái Lan

