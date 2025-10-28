Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sôi nổi Giải Bóng bàn các Cây vợt xuất sắc Quốc gia 2025 tại Hải Phòng

TPO - Giải Bóng bàn các Cây vợt xuất sắc Quốc gia 2025 không chỉ là màn tranh tài đỉnh cao, mà còn là căn cứ quan trọng để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Chiều 27/10, tại Nhà thi đấu TDTT - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Phòng, Giải Bóng bàn các Cây vợt xuất sắc Quốc gia 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức, nhằm đánh giá đẳng cấp, tuyển chọn đội tuyển quốc gia cho các nhiệm vụ thi đấu quốc tế trong thời gian tới.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Hải Phòng, khi thành phố mở rộng địa giới hành chính, khẳng định vị thế đô thị trung tâm và hạt nhân phát triển vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Việc được tin tưởng giao đăng cai giải đấu tầm quốc gia lần này là vinh dự lớn và cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò, vị thế mới của thành phố Cảng. Đây đồng thời là dịp để Hải Phòng quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, văn minh và hiếu khách đến với bạn bè cả nước.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 25 - 31/10, quy tụ 42 cây vợt xuất sắc nhất của bóng bàn Việt Nam, hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Không chỉ là nơi tranh tài đỉnh cao, giải còn là cơ hội quan trọng để đánh giá, xếp hạng thành tích và lựa chọn những gương mặt ưu tú bổ sung vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu khu vực và châu lục trong thời gian tới.

Giải Bóng bàn các Cây vợt xuất sắc Quốc gia 2025 sẽ bế mạc vào lúc 14h00 ngày 31/10, khép lại một tuần tranh tài sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn cả nước và khẳng định vị thế của Hải Phòng trên bản đồ thể thao Việt Nam.

Trọng Đạt
#bóng bàn quốc gia #giải đấu Hải Phòng #cây vợt xuất sắc #đội tuyển bóng bàn #thể thao Việt Nam #sự kiện thể thao 2025 #bóng bàn

