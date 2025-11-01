Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Đinh Anh Hoàng đăng quang Giải Bóng bàn Các cây vợt xuất sắc Quốc gia 2025

TPO - Giải Bóng bàn Các cây vợt xuất sắc Quốc gia 2025 đã khép lại tại Hải Phòng bằng hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ kịch tính, đánh dấu điểm kết cho một mùa giải quốc gia đầy sôi động của bóng bàn Việt Nam.

Ở nội dung đơn nữ, trận chung kết là màn so tài giữa Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP.HCM) và Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T).

Với bản lĩnh và kinh nghiệm nhỉnh hơn, Diệu Khánh chủ động chơi tấn công, liên tục tung ra những pha giật bóng hiểm hóc khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản công.

Không mất nhiều thời gian để khẳng định sự vượt trội, Diệu Khánh thắng áp đảo 4-0 với các tỉ số 11-6, 11-5, 11-5 và 11-4, qua đó chính thức đổi màu huy chương sau khi lỡ hẹn ngôi vô địch năm ngoái.

Chiến thắng này không chỉ giúp Diệu Khánh lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu danh giá nhất năm của bóng bàn Việt Nam, mà còn giúp bóng bàn nữ TP.HCM tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu trên bản đồ quốc nội.

Ở nội dung đơn nam, người hâm mộ Hải Phòng được chứng kiến cuộc đối đầu giữa “đứa con của đất Cảng” Nguyễn Đức Tuân và Đinh Anh Hoàng (CAND T&T), hai tay vợt từng là đồng đội trong màu áo tuyển quốc gia.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Anh Hoàng thể hiện phong độ ấn tượng và lối đánh tấn công toàn diện. Tay vợt của CAND T&T nhập cuộc mạnh mẽ, giành chiến thắng 11-5 ở ván đầu.

Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì trong các ván tiếp theo khi Đinh Anh Hoàng tận dụng triệt để lỗi đánh của đối thủ để thắng tiếp 3 ván sau và khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 4-0 (11-5, 13-11, 11-5, 11-8), qua đó bước lên ngôi vô địch xứng đáng.

Đây là lần thứ hai trong năm 2025, Anh Hoàng vượt qua Nguyễn Đức Tuân ở chung kết, sau lần đầu tại Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia.

Giải Bóng bàn Các cây vợt xuất sắc Quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức, quy tụ các tay vợt hàng đầu cả nước. Giải không chỉ là sân chơi đỉnh cao khép lại hệ thống thi đấu quốc gia trong năm, mà còn là căn cứ quan trọng để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Ngay sau khi giải kết thúc, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập trung trở lại với 10 vận động viên (5 nam, 5 nữ), hướng đến mục tiêu giành ít nhất 1 tấm HCV tại SEA Games 33.