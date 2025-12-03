Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thái Lan lại nhầm quốc kỳ Việt Nam khi công bố lịch thi đấu SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Thêm một sự cố khác của Thái Lan liên quan đến quốc kỳ Việt Nam. Lần này, ban tổ chức SEA Games 33 nhầm cờ Việt Nam khi công bố lịch thi đấu các môn.

image.png
Cờ của Indonesia và Thái Lan đều bị gắn sai

Theo nhật báo uy tín Matichon, trang chính thức của SEA Games 33 đã đăng tải lịch thi đấu các môn thể thao diễn ra trong ngày 4/12. Tại đây, tất cả chú ý vào sai sót nghiêm trọng ở môn futsal, khi ban tổ chức để cờ đội tuyển futsal Thái Lan là quốc kỳ Việt Nam, cờ Indonesia lại bị thay bằng cờ Lào.

Đồ họa của một số môn khác vẫn đúng quốc kỳ nhưng riêng môn futsal lại xảy ra sai sót nghiêm trọng. Sai lầm này lập tức khiến người hâm mộ phản ứng mạnh mẽ. Ở dưới, các CĐV chủ nhà đã lên tiếng nhắc nhở, trách móc bộ phận hình ảnh của SEA Games 33 tắc trách và cẩu thả. Nhiều bình luận còn nhấn mạnh rằng với vốn đầu tư lớn, SEA Games 33 chưa khai mạc nhưng đã để lại những hạt sạn.

Đây là lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng Thái Lan nhầm cờ Việt Nam. Vào ngày 28/10 khi tổ chức lễ bốc thăm 2 giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025 và Futsal U16 Đông Nam Á 2025, Thái Lan đã gắn quốc kỳ Trung Quốc vào lá thăm mang tên Việt Nam. Sau đó, phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã sang xin lỗi phía Việt Nam.

thai-lan-dat-muc-tieu-gianh-hon-230-hcv-o-sea-games-33-anh-seagames2025org-20250806104755.jpg

Ngay lập tức, bài viết sai quốc kỳ của SEA Games 33 đã bị xóa khỏi trang chủ, kéo theo đó dòng bình luận của NHM cũng biến mất. Nhưng chắc chắn NHM không thể không có những suy nghĩ ngờ vực về công tác truyền thông của SEA Games 33.

Trong ngày hôm qua (2/12), hàng loạt nhà báo Thái Lan đã phải than vãn vì công tác phát thẻ cho đội ngũ tác nghiệp quá chậm chạp. Ngày 3/12 diễn ra nội dung thi đấu đầu tiên và ngày 9/12 là khai mạc SEA Games 33 nhưng lúc này, nhiều phóng viên, nhân viên chưa có thẻ ra vào.

Panop Jaikua, Tổng Thư ký Hiệp hội Phóng viên Thể thao Thái Lan, cho biết: “Sau khi tham dự lễ khai trương trung tâm phát sóng trực tiếp và trung tâm truyền thông của SEA Games 33, tôi có thể nói rằng độ phủ sóng và sự quan tâm của truyền thông có thể sẽ không đáp ứng kỳ vọng. Nguyên nhân là do nhiều phóng viên thể thao vẫn chưa nhận được thẻ để ra vào các địa điểm thi đấu”.

Sự chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị truyền thông và kế hoạch đưa tin. Ông kêu gọi các bên liên quan đẩy nhanh việc làm rõ và giải quyết vấn đề thẻ.

“Nếu vấn đề cốt lõi này không được giải quyết kịp thời, việc đưa tin sẽ không đầy đủ. SEA Games có thể không nhận được sự quan tâm và thành công về quan hệ công chúng như mong đợi. Là đại diện cho các nhà báo thể thao, tôi nhấn mạnh và kêu gọi ban tổ chức khẩn trương giải quyết những vấn đề còn tồn đọng này một cách nghiêm túc”, ông nói thêm.

Đặng Lai
