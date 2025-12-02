Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV đội Muay Thái nước chủ nhà SEA Games 33 tố hơn ba tháng chưa nhận lương

Thanh Hải Thanh Hải
TPO - Huấn luyện viên đội Muay Thái của chủ nhà Thái Lan tham dự SEA Games 33 tiết lộ chưa nhận được tiền lương trong hơn ba tháng.

w1200-1.jpg

Theo trang LINE, trợ cấp SEA Games cho các đội tuyển Thái Lan là một vấn đề dai dẳng, khi nhiều Liên đoàn chưa cấp phát tiền cho các vận động viên, dù cuộc họp hội đồng của Quỹ phát triển thể thao quốc gia đã thông qua và Phó Thủ tướng Thammanat Prompao yêu cầu hành động từ tuần trước.

Mới đây, ông Boonsong Nuanyong, quản lý đội tuyển Muay Thái tham dự SEA Games 33, tiết lộ rằng "các vận động viên đang tập luyện với tâm trạng tuyệt vọng và chán nản khi chờ đợi khoản trợ cấp hơn ba tháng qua". Ông cũng cho biết "một số người thậm chí còn rơi nước mắt khi tập luyện bởi không biết sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa".

"Các vận động viên và phụ huynh của họ nhiều lần hỏi tôi về việc phải chờ bao lâu nữa? Tất cả hồ sơ đã được nộp lên Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) và tôi không hiểu tại sao quy trình lại phức tạp đến vậy", trang LINE trích lời ông Boonsong Nuanyong, "Vì lẽ gì tiền trợ cấp cho các vận động viên vẫn chưa được chi trả như đã hứa? Không chỉ vậy, tiền trợ cấp cho Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á vẫn chưa được chi trả, dù giải này đã kết thúc từ lâu.

Các vận động viên đang tập luyện trong tâm trạng thất vọng. Tôi mong SAT hãy quan tâm đến các vận động viên. Họ đã cống hiến cho đất nước nhưng bây giờ lại phải đối mặt với điều này. Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu không nhận được lương trong ba tháng?".

Trong khi đó, ngày khai trương "Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quốc tế và Trung tâm Điều phối Truyền thông phục vụ SEA Games 33" (1/12), Tiến sĩ Kongsak Yodmanee - Giám đốc SAT khẳng định "SAT đã hỗ trợ toàn diện cho các vận động viên Thái Lan tham dự SEA Games", nhờ đó "tất cả đều sẵn sàng 100% về mặt thể lực, hơn hẳn những kỳ trước".

Thanh Hải Thanh Hải
#SEA Games 33 #các đoàn thể thao SEA Games 33 #mục tiêu huy chương SEA Games 33 #Thái Lan SEA Games 33 #chủ nhà SEA Games 33 #Đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33

