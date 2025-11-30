Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U17 Thái Lan lách qua khe cửa hẹp, theo chân U17 Việt Nam dự VCK châu Á 2026

Đặng Lai

TPO - Trong ngày 30/11, chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2026 đã kết thúc khi 7 bảng đấu đã tìm ra chủ nhân của các tấm vé đi tiếp. Họ sẽ cùng với 9 đội tuyển vào thẳng vòng chung kết tranh tài vào đầu năm sau. Đáng chú ý là trong số 7 đại diện này, có Thái Lan và Myanmar.

592317110-1390417525772414-5300060705847703850-n.jpg
Thái Lan vượt qua chướng ngại vật Kuwait để dẫn đầu bảng

Tại bảng C, U17 Việt Nam đã dễ dàng vượt qua U17 Malaysia trong trận đấu cuối cùng. Dù chỉ cần hòa là chắc chắn có vé dẫn đầu và được tham dự vòng chung kết nhưng U17 Việt Nam đã mang tới một thế trận tấn công áp đảo khiến đối thủ không thể chống cự. U17 Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm đà 4-0, qua đó kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo.

U17 Myanmar cũng theo chân đội bóng cùng khu vực. Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, U17 Myanmar hơn U17 Syria 3 điểm. Họ chỉ cần có thêm 1 điểm là chắc chắn dẫn đầu bảng đấu và đội bóng này đã hoàn tất mục tiêu với trận hòa 2 đều trước chính U17 Syria. Như vậy, Myanmar dẫn đầu bảng đấu khá căng với những đối thủ lớn như Syria và Oman. Họ chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự vòng chung kết U17 châu Á.

591627475-1390411412439692-438596174768864292-n.jpg

Cái tên tiếp theo là U17 Thái Lan. Con đường của U17 Thái Lan là chông gai hơn Việt Nam cũng như Myanmar rất nhiều vì trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, họ gặp bất lợi do thua Turkmenistan. Tối 30/10, U17 Thái Lan phải thắng U17 Kuwait và ghi tối thiểu 2 bàn trở lên thì mới dẫn đầu bảng đấu.

Nhờ lợi thế sân nhà, U17 Thái Lan đã vùi dập đại diện Tây Á 3-0 để chính thức lách qua khe cửa hẹp, đoạt vé đi tiếp. Như vậy, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Indonesia là 4 đại diện của Đông Nam Á đã góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia. Trong đó Việt Nam, Thái Lan, Myanmar vượt qua vòng loại còn Indonesia được vào thẳng do nằm trong 8 đội đã vượt qua vòng bảng kỳ trước (bên cạnh đó là chủ nhà Saudi Arabia).

Với việc góp tới 4 đại diện, Đông Nam Á đã cho thấy sự vươn lên của bóng đá trẻ. Trong lần tổ chức gần nhất, chỉ có 3 đại diện của khu vực góp mặt ở vòng chung kết gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Đặng Lai
#U17 Thái Lan #VCK châu Á 2026 #bóng đá trẻ #Việt Nam #Myanmar #Indonesia #đội tuyển U17 #U17 Việt Nam

