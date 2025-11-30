Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia ở đâu, trên kênh nào?

Thanh Hải
TPO - Cập nhật kênh trực tiếp bóng đá trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia khuôn khổ vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra vào tối nay (30/11).

u17-viet-nam-vs-hong-kong-2945.jpg
U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á. (Ảnh: Đức Anh)

Hôm nay, vòng loại U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng. Trước đó, AFC đã công bố danh tính 9 đội đã giành vé dự vòng chung kết.

Indonesia hiện là đội Đông Nam Á đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết nhờ thành tích giành vé dự U17 World Cup 2025. Ngoài ra, các đội Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan cùng với chủ nhà Saudi Arabia đã chính thức ghi danh ở sân chơi cuối cùng.

Cuộc đua giành vé dự VCK U17 châu Á 2026 đang diễn ra rất quyết liệt và các đại diện của Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Lào đều còn cơ hội kiếm suất đến Saudi Arabia vào năm sau.

Vào lúc 19h hôm nay (30/11), U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Malaysia trên sân PVF. Đây là trận đấu "chung kết" khi sau 4 trận đấu, U17 Việt Nam và U17 Malaysia cùng có 12 điểm. Hiện đoàn quân của HLV Cristiano Roland xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +20).

Trận đấu hấp dẫn này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play và kênh YouTube của VFF. Bên cạnh đó, mọi diễn biến hấp dẫn nhất cũng được tường thuật trên Tiền Phong Online.

