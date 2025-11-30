Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối thủ của U22 Việt Nam gây sốc khi đưa đến SEA Games 33 dàn cầu thủ 'hạng hai'

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - U22 Malaysia sẽ tham dự SEA Games 33 với đội hình rất trẻ và thiếu kinh nghiệm, với chỉ 6 cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất.

3633829.jpg

Có vẻ như sau cú sốc chịu án phạt từ FIFA vì gian lận nhập tịch, bóng đá Malaysia quyết định làm lại và đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Trong danh sách tham dự SEA Games 33, HLV U22 Malaysia, Nafuzi Zain đã mang tới Thái Lan dàn cầu thủ còn rất trẻ và phần lớn đang chơi ở A1 Semi-Pro League, giải hạng hai của hệ thống bóng đá Malaysia.

CLB Johor Darul Takzim II đóng góp nhiều nhất với 9 cầu thủ, còn Selangor II đứng thứ hai với 7 cầu thủ trong đội hình Harimau Muda. Còn lại, chỉ có 6 cầu thủ đang thi đấu cho các đội bóng thuộc giải đấu hàng đầu Malaysia Super League, bao gồm đội trưởng Muhammad Ubaidullah Shamsul thuộc biên chế Terengganu FC.

Điều rắc rối là số ít cầu thủ có kinh nghiệm đỉnh cao này có khả năng bỏ lỡ một số trận của SEA Games 33. "Mặc dù các cầu thủ đang tập luyện cùng đội U22 Malaysia nhưng khi các trận đấu của Malaysia Super League diễn ra, họ sẽ trở về nếu CLB yêu cầu. Do đó, chúng tôi có thể không có sự phục vụ của một số cầu thủ cho trận mở màn gặp Lào ngày 7/12", HLV Nafuzi Zain cho biết.

Nếu điều này xảy ra sẽ là mất mát lớn cho U22 Malaysia. Họ sẽ mất đội trưởng Ubaidullah Shamsul, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất với 21 lần khoác áo đội U22. Sự vắng mặt của Alif Izwan cũng là một thảm họa, bởi tiền vệ tấn công 21 tuổi này là nguồn cung bàn thắng quan trọng, với 6 pha lập công sau 16 lần ra sân cho đội U22.

Là trụ cột của U22 Malaysia, nhưng Haziq Kutty Abba cũng là nhân tố không thể thiếu của Penang FC, đội sẽ có trận đấu quan trọng gặp Selangor FC. Vì vậy Haziq Kutty sẽ phải rời đội và để lại lỗ hổng trong đội hình của HLV Nafuzi Zain.

Với những cầu thủ hạng hai và thiếu kinh nghiệm thực chiến trong tay, HLV Nafuzi Zain hứa hẹn với rất nhiều thách thức trong trận mở màn bảng B. Nếu muốn tiến xa, Harimau Muda buộc phải đánh bại Lào, tạo đà cho trận "chung kết" của bảng đấu gặp U22 Việt Nam vào ngày 11/12.

Thanh Hải Thanh Hải
