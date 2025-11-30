Chủ tịch CLB Leicester City tranh tài ở SEA Games 33

TPO - Theo danh sách vừa công bố của đội tuyển polo Thái Lan, tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha - Chủ tịch CLB Leicester City và Tập đoàn King Power sẽ tranh tài ở SEA Games 33, cùng các đồng đội hướng đến mục tiêu giành 2 huy chương Vàng.

Đội tuyển Polo Thái Lan với tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha đứng giữa.

Polo - hay mã cầu - thuộc nhóm môn Cưỡi ngựa (Equestrian) của SEA Games 33. Môn polo có hai nội dung, gồm 2-4 goals và 4–6 goals, khởi tranh từ ngày 3 đến 19/12 tại VS Sports Club & Siam Polo Park, tỉnh Samut Prakan.

Polo bắt đầu được đưa vào nội dung tranh thi đấu của SEA Games từ năm 2007, khi đại hội được tổ chức tại Thái Lan, sau đó xuất hiện thêm vào các năm 2017, 2019 và 2025. Ở hai kỳ đầu tổ chức, huy chương Vàng đều thuộc về Malaysia. Năm 2019 khi chia làm hai nội dung, Brunei đứng đầu nội dung 0–2 low goal, Malaysia đứng đầu 4–6 high goal.

Tại SEA Games 2025 diễn ra trên đất Thái Lan, nước chủ nhà đang đặt mục tiêu giành vàng ở cả hai nội dung 2-4 goals và 4–6 goals. Mới đây, Hiệp hội Polo Thái Lan đã công bố danh sách chính thức 7 vận động viên tranh tài. Đáng chú ý, tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha - Chủ tịch CLB Leicester City và Tập đoàn King Power, đóng vai trò đội trưởng, đưa tuyển polo Thái Lan tới vinh quang.

Polo là môn thể thao rất được giới thượng lưu Thái Lan ưa chuộng và họ quyết tâm gây ấn tượng tại kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà. Nhằm chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Polo Thái Lan đã có kỳ tập huấn dài ngày tại Argentina, nơi có những vận động viên polo hàng đầu, giúp họ phát triển kỹ năng và tăng sức cạnh tranh.

Tỷ phú Aiyawatt, bên cạnh công việc kinh doanh còn là vận động viên polo chuyên nghiệp từng giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Anh mở rộng và Cúp Nữ hoàng Anh năm 2015. Ông cũng từng tham dự SEA Games 2017 và cùng đội tuyển Polo Thái Lan đoạt huy chương Bạc.

Aiyawatt được biết đến nhiều với tư cách Chủ tịch CLB Leicester từng vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015/16. Tuy nhiên đội bóng vùng East Midlands đang suy yếu sau khi xuống hạng hai lần trong ba năm. Họ hiện đang lặn ngụp ở Championship với vị trí thứ 16 và đối mặt với án trừ điểm vì vi phạm các quy tắc tài chính của EFL cho mùa giải 2023/24. Tình hình căng thẳng đến mức HLV Marti Cifuentes bị kêu gọi sa thải, trong khi Chủ tịch Aiyawatt phải tăng cường an ninh ở khu VIP sân King Power vì lo ngại người hâm mộ quá khích.