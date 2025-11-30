Các quốc gia đặt mục tiêu giành bao nhiêu huy chương Vàng SEA Games 33?

TPO - SEA Games 33 đã cận kề và đoàn thể thao các nước sẵn sàng có mặt tại Thái Lan cho những ngày thi đấu sôi nổi, quyết tâm đạt được những mục tiêu huy chương đã đề ra.

Đóng vai trò chủ nhà lần đầu tiên kể từ SEA Games 2007, đồng thời đã đánh mất vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương ở 4 kỳ trở lại đây, Thái Lan đang quyết tâm lấy lại vị thế hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Vì vậy ở SEA Games 33 tổ chức tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, Thái Lan tham dự tất cả 50 môn thể thao với 1.531 vận động viên, bao gồm 833 vận động viên nam và 698 vận động viên nữ. Họ cũng đặt ra mục tiêu giành 241 huy chương Vàng trong 580 nội dung thi đấu, đồng nghĩa với việc chiếm 41% số huy chương Vàng của đại hội. Riêng với bóng đá, họ quyết tâm giành trọn 4 tấm huy chương Vàng bóng đá nam, nữ cũng như futsal nam, nữ.

Đây là con số đầy tham vọng bởi thành tích tốt nhất của đoàn thể thao Thái Lan là 183 huy chương Vàng ở kỳ SEA Games gần nhất đóng vai trò chủ nhà (2007). Ngoài ra, kỷ lục trong lịch sử đại hội là 205 huy chương Vàng mà Việt Nam từng đạt được tại SEA Games 31 năm 2022.

Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam tới SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 841 vận động viên và 191 huấn luyện viên. Chúng ta sẽ tranh tài ở 47 môn, 443 trong tổng số 573 nội dung thi đấu và đặt mục tiêu giành từ 90 đến 110 huy chương Vàng. Trong số các đội tuyển, đội điền kinh đông nhất với 51 vận động viên, đồng thời gánh chỉ tiêu cao nhất với 12 huy chương Vàng tương tự kỳ trước.

Xác định rất khó đua tranh với Thái Lan và Việt Nam, Indonesia nhắm tới vị trí trong tốp ba toàn đoàn. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Erick Thohir tuyên bố sẽ cử 996 vận động viên, tham dự 48 môn với kỳ vọng sẽ đạt 80 huy chương Vàng.

Theo ông Erick Thohir, con số này được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố, từ thành tích 87 huy chương Vàng ở SEA Games 32 và tính toán hơn 40 huy chương Vàng sẽ mất đi tại SEA Games 33 vì nhiều nội dung bị lược bỏ, cũng như bù đắp bởi các nội dung khác, cuối cùng giữa những con số 78, 82 và 85 đã chọn ra mức 80.

Với Malaysia, họ cử tới Thái Lan 1.688 thành viên, trong đó có 1.166 vận động viên tranh tài ở 458 nội dung. Với số lượng khổng lồ này, xứ sở dầu cọ trở thành đoàn thể thao lớn nhất lịch sử các kỳ SEA Games. Tại SEA Games 32, Malaysia chỉ đứng vị trí thứ 7 với 34 huy chương Vàng. Họ đương nhiên muốn cải thiện vị trí, song chưa vội tiết lộ mục tiêu cụ thể. Theo Trưởng đoàn Nurul Huda Abdullah, con số chính thức chỉ được công bố vào ngày 3/12 tới.

Còn Campuchia, sau khi rút 8 môn, họ sẽ tới Thái Lan với 150 thành viên, tranh tài ở 13 môn thể thao. Sẽ rất khó để tái lập thành tích 81 huy chương Vàng như cách đây 2 năm với tư cách chủ nhà, lần này xứ sở chùa tháp chỉ hy vọng giành vàng ở 5 môn nhu thuật, kickboxing, mô tô nước, teqball và thể thao điện tử. Tuy nhiên theo tính toán của truyền thông Thái Lan, Campuchia có thể đạt 7 huy chương Vàng.

Đến SEA Games 33, Brunei cử 135 thành viên với 65 vận động viên thi đấu ở 9 môn thể thao. Mục tiêu của họ là thi đấu tốt nhất có thể, và sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu vượt qua thành tích 2 huy chương Vàng đạt được kỳ trước.